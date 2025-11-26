Bajnokok LigájaBayern MünchenArsenal

Manuel Neuer óriásit hibázott, egyetlen hibátlan csapat maradt a BL-ben

Az Arsenal vezetésére még válaszolt a Bayern München, a második játékrészben azonban újabb gólokat szereztek a londoniak. Szerda este 3-1-re nyert az angol együttes a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 5. fordulójában, amely után immáron egyedüli csapatként áll hibátlan mérleggel, 15 szerzett ponttal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 22:56
Gabriel Martinelli (jobbra) gólja döntötte el végérvényesen az Arsenal javára a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-rangadót. Fotó: AFP/Ben Stansall
Az ősz rangadójaként harangozták be a két csapat szerdai mérkőzését. Mindez azért sem volt túlzás, mert négy-négy meccs után az olasz Inter mellett az Arsenal és a Bayern München is száz százalékos volt, sőt: az angol klub még gólt sem kapott a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírásában. A németek sem rendelkeztek rosszabb „ajánlólevéllel”, korábban 3-1-re legyőzték ugyanis a klubvilágbajnok Chelsea csapatát, legutóbb pedig 2-1-re a BL-címvédő PSG-t.

Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel is kíváncsi volt az Arsenal és a Bayern München Bajnokok Ligája-rangadójára
Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel is kíváncsi volt az Arsenal és a Bayern München Bajnokok Ligája-rangadójára (Fotó: AFP/Ben Stansall)

 

Gólváltás a Bajnokok Ligája-rangadó első félidejében

A szerda esti találkozó tipikus londoni időjárási körülmények közepette, szakadó esőben kezdődött. Ha ez nem lett volna elég lelombozó, az első 15 perc sem volt különösebben lelkesítő, jobbára a mezőnyben zajlott a játék, a Bayern birtokolta többet a labdát. Fordulatot a 22. perc hozott, akkor egy szöglet után az Arsenal holland válogatott hátvédje, Jurriën Timber fejelt közvetlen közelről a kapuba, 1-0-s vezetéshez juttatva a házigazdát.

A Timber gólját megelőző pillanat
A Timber gólját megelőző pillanat (Fotó: AFP/Ben Stansall)

A 31. percben megduplázhatta volna előnyét a vendéglátó, ám egy remekül felépített támadás végén Eberechi Eze elhibázta a lövést. A kihagyott helyzetért nagy árat fizetett az Arsenal, a Bayern ugyanis egy tökéletes akció végén egyenlíteni tudott! Joshua Kimmich a felezőtől ívelt a szélen kiugró Serge Gabry felé, aki jobb lábbal középre, a 17 esztendős Lennart Karlhoz továbbított – a tinisztár tíz méterről, kapásból a kapuba lőtt. Ezzel ki is alakult az első félidő 1-1-es végeredménye.

 

Neuer borzalmas hibája döntőnek bizonyult

A térfélcsere után három perccel Kimmich borzolta a kedélyeket, amikor ellenfeléhez, Sakához passzolt a Bayern tizenhatosának előterében. A németnek szerencséje volt, mert az Arsenal játékosa fölé lőtt. Az 55. percben Mikel Merino fejelte pontosan Manuel Neuer kezébe a labdát, majd az ellentámadásból Lennart Karl veszélyeztetett, de maradt az 1-1. Kisvártatva Merino fejelt egy sarokrúgás után kevéssel mellé, aztán Declan Rice lövését védte bravúrral Neuer-kapus. Aktívabb volt az Arsenal, ennek eredményeként a 69. minutumban ismét vezetett: Riccardo Calafiori beadása után Noni Madueke passzolt Neuer kapujába (2-1).

A pontok sorsa azonban nem ekkor, hanem a 76. percben dőlt el. Bődületes hiba előzte meg az Arsenal harmadik találatát, Gabriel Martinelli az üres kapuba lőhetett, miután Neuer majdnem a kezdőkörig kifutva próbált tisztázni, csakhogy csúnyán elnézte a manővert. Ezzel lett 3-1 a vége. 

Mivel az Inter nem tudott nyerni (sőt, kikapott) az Atlético Madrid vendégeként, immáron az Arsenal a BL-főtábla egyetlen hibátlan csapata.

 

Bajnokok Ligája-alapszakasz, az 5. forduló szerdai eredményei
FC Köbenhavn (dán)–Kairat Almati (kazah) 3-2 (1-0), gólszerzők: Dadason (26.), Larsson (59., 11-esből), Robert (73.), illetve Szatpajev (81.), Bajbek (90.)
Pafosz (ciprusi)–AS Monaco (francia) 2-2 (1-2), gólszerzők: Luiz (18.), Salisu (88., öngól), illetve Minamino (5.), Balogun (26.)
Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 5-3 (1-1), gólszerzők: Vitinha (45., 53., 76. – 11-esből), Ruiz (59.), Pacho (65.), ill. Richarlison (35.), Kolo Muani (50., 72.)
Liverpool (angol)–PSV Eindhoven (holland) 1-4 (1-1), gólszerzők: Szoboszlai (16.), ill. Perisic (6. – 11-esből), Til (56.), Driouech (74., 90+2.)
Arsenal (angol)–Bayern München (német) 3-1 (1-1), gólszerzők: Timber (22.), Madueke (69.), Martinelli (76.), ill. Karl (32.)
Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2-1 (1-0), gólszerzők: Alvárez (9.), Gimenez (90+3.), ill. Zielinski (54.)
Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz) 0-3 (0-0), gólszerzők: Lookman (60.), Ederson (62.), De Ketelaere (65.)
Sporting Lisboa (portugál)–Club Brugge (belga) 3-0 (2-0), gólszerzők: Quenda (24.), Suarez (31.), Trincao (70.)
Olimpiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 3-4 (1-1), gólszerzők: Chiquinho (8.), Taremi (52.), El Kaabi (81.), ill. Mbappé (22., 24., 29., 60.)

 

