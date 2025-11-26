Manuel Neuer óriásit hibázott, egyetlen hibátlan csapat maradt a BL-ben

Az ősz rangadójaként harangozták be a két csapat szerdai mérkőzését. Mindez azért sem volt túlzás, mert négy-négy meccs után az olasz Inter mellett az Arsenal és a Bayern München is száz százalékos volt, sőt: az angol klub még gólt sem kapott a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírásában. A németek sem rendelkeztek rosszabb „ajánlólevéllel”, korábban 3-1-re legyőzték ugyanis a klubvilágbajnok Chelsea csapatát, legutóbb pedig 2-1-re a BL-címvédő PSG-t.

Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel is kíváncsi volt az Arsenal és a Bayern München Bajnokok Ligája-rangadójára (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Gólváltás a Bajnokok Ligája-rangadó első félidejében

A szerda esti találkozó tipikus londoni időjárási körülmények közepette, szakadó esőben kezdődött. Ha ez nem lett volna elég lelombozó, az első 15 perc sem volt különösebben lelkesítő, jobbára a mezőnyben zajlott a játék, a Bayern birtokolta többet a labdát. Fordulatot a 22. perc hozott, akkor egy szöglet után az Arsenal holland válogatott hátvédje, Jurriën Timber fejelt közvetlen közelről a kapuba, 1-0-s vezetéshez juttatva a házigazdát.

A Timber gólját megelőző pillanat (Fotó: AFP/Ben Stansall)

A 31. percben megduplázhatta volna előnyét a vendéglátó, ám egy remekül felépített támadás végén Eberechi Eze elhibázta a lövést. A kihagyott helyzetért nagy árat fizetett az Arsenal, a Bayern ugyanis egy tökéletes akció végén egyenlíteni tudott! Joshua Kimmich a felezőtől ívelt a szélen kiugró Serge Gabry felé, aki jobb lábbal középre, a 17 esztendős Lennart Karlhoz továbbított – a tinisztár tíz méterről, kapásból a kapuba lőtt. Ezzel ki is alakult az első félidő 1-1-es végeredménye.

Neuer borzalmas hibája döntőnek bizonyult

A térfélcsere után három perccel Kimmich borzolta a kedélyeket, amikor ellenfeléhez, Sakához passzolt a Bayern tizenhatosának előterében. A németnek szerencséje volt, mert az Arsenal játékosa fölé lőtt. Az 55. percben Mikel Merino fejelte pontosan Manuel Neuer kezébe a labdát, majd az ellentámadásból Lennart Karl veszélyeztetett, de maradt az 1-1. Kisvártatva Merino fejelt egy sarokrúgás után kevéssel mellé, aztán Declan Rice lövését védte bravúrral Neuer-kapus. Aktívabb volt az Arsenal, ennek eredményeként a 69. minutumban ismét vezetett: Riccardo Calafiori beadása után Noni Madueke passzolt Neuer kapujába (2-1).