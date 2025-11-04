Nem az ősz, Luis Díaz járt Párizsban: a kiállítás ellenére is ő lett a BL-címvédő veszte

A Bajnokok Ligája-alapszakasz tavalyi bevezetése óta először fordult elő, hogy a táblázat első két helyén álló csapat egymással küzdjön meg, márpedig a fordulót megelőzően a PSG és a Bayern München is hibátlan mérleggel, jobb gólkülönbségnek köszönhetően előzött meg mindenkit – azóta az Arsenal a negyedik találkozóját is megnyerte, s ideiglenesen az élre ugrott.

A piros lap előtt Luis Díaz kétszer is betalált a PSG-nek (Fotó: Franck Fife/AFP)

No de nem csak emiatt ígérkezett izgalmasnak a két gigász mérkőzése, a bajorok az idénybeli összes meccsüket behúzva, tizenötös győzelmi sorozattal utaztak Párizsba – ironikus, hogy legutóbb éppen Luis Enrique együttese tudta tétmérkőzésen legyőzni a német csapatot, még a nyári klubvilágbajnokság negyeddöntőjében 2-0-ra.

Azóta viszont a franciák messze kerültek a tavaszi BL-menetelés során látott formájuktól, és ezt már a találkozó legelején kihasználta a jobban kezdő vendégcsapat:

a 4. percben Serge Gnabry indított kiválóan egy labdaszerzést követően, s bár Michael Olise nagy helyzetét még védte Lucas Chevalier, a kipattanót összeszedő Luis Díaz már nem hibázott 11 méterről, hiába ért bele Marquinhos a lövésbe (0-1).

A félidő közepén az aranylabdás Ousmane Dembélé került a középpontba, a francia kiválóság egyenlítő gólját les miatt érvénytelenítette a VAR, majd néhány perccel később azt jelezte a hazaiak támadója, hogy sérülés miatt nem tudja folytatni a játékot, így le kellett cserélni.

A rendkívül fegyelmezetten és taktikusan futballozó Bayern az első fél óra végén ismét kihasználta a párizsiak figyelmetlenségét, Marquinhos rendkívül kényes helyen adta el a labdát, az arra lecsapó Luis Díaz pedig köszönte szépen az ajándékot, és 13 méterről higgadtan a jobb alsóba lőtt (0-2).

A korábbi Liverpool-játékos ezzel beérte a BL-ben az eddigi legeredményesebb kolumbiait Jackson Martínez személyében, mindketten 13 gólt szereztek a legrangosabb európai kupasorozatban.

A PSG emberelőnybe került

Luis Díaz a ráadásban tett róla, hogy ne csupán a duplájának köszönhetően került középpontba, úgy csúszott oda Asraf Hakiminak, hogy a marokkói védő zokogva terült el a földön, le is kellett cserélni az eset után. Ami Díazt illeti, a Bayern játékosát a VAR-ozás után kiállította Maurizio Mariani, így a vendégeknek emberhátrányban kellett lejátszania a második játékrészt. Halkan jegyezzük meg, az olasz játékvezető azt nem szankcionálta, amikor Fabián Ruiz nemes egyszerűséggel belerúgott a 100. BL-mérkőzését játszó Joshua Kimmich fejébe.