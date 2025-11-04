Bajnokok LigájaBayern MünchenPSGParis Saint-Germain (PSG)

Nem az ősz, Luis Díaz járt Párizsban: a kiállítás ellenére is ő lett a BL-címvédő veszte

A várakozásoknak megfelelő színvonalú összecsapást hozott a Paris Saint-Germain és a Bayern München randevúja a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. A PSG az első félidőben kétgólos hátrányba került Luis Díaz duplája miatt, s bár a kolumbiai kiállítását kihasználta a francia együttes, végül mégis 2-1-es Bayern-sikerrel ért véget a rangadó.

2025. 11. 04.
Luis Díaz kiállítása nehéz helyzetbe hozta a Bayern Münchent Fotó: Franck Fife Forrás: AFP
A Bajnokok Ligája-alapszakasz tavalyi bevezetése óta először fordult elő, hogy a táblázat első két helyén álló csapat egymással küzdjön meg, márpedig a fordulót megelőzően a PSG és a Bayern München is hibátlan mérleggel, jobb gólkülönbségnek köszönhetően előzött meg mindenkit – azóta az Arsenal a negyedik találkozóját is megnyerte, s ideiglenesen az élre ugrott.

A piros lap előtt Luis Díaz kétszer is betalált a PSG-nek
A piros lap előtt Luis Díaz kétszer is betalált a PSG-nek (Fotó: Franck Fife/AFP)

No de nem csak emiatt ígérkezett izgalmasnak a két gigász mérkőzése, a bajorok az idénybeli összes meccsüket behúzva, tizenötös győzelmi sorozattal utaztak Párizsba – ironikus, hogy legutóbb éppen Luis Enrique együttese tudta tétmérkőzésen legyőzni a német csapatot, még a nyári klubvilágbajnokság negyeddöntőjében 2-0-ra.

Azóta viszont a franciák messze kerültek a tavaszi BL-menetelés során látott formájuktól, és ezt már a találkozó legelején kihasználta a jobban kezdő vendégcsapat:

a 4. percben Serge Gnabry indított kiválóan egy labdaszerzést követően, s bár Michael Olise nagy helyzetét még védte Lucas Chevalier, a kipattanót összeszedő Luis Díaz már nem hibázott 11 méterről, hiába ért bele Marquinhos a lövésbe (0-1).

A félidő közepén az aranylabdás Ousmane Dembélé került a középpontba, a francia kiválóság egyenlítő gólját les miatt érvénytelenítette a VAR, majd néhány perccel később azt jelezte a hazaiak támadója, hogy sérülés miatt nem tudja folytatni a játékot, így le kellett cserélni.

A rendkívül fegyelmezetten és taktikusan futballozó Bayern az első fél óra végén ismét kihasználta a párizsiak figyelmetlenségét, Marquinhos rendkívül kényes helyen adta el a labdát, az arra lecsapó Luis Díaz pedig köszönte szépen az ajándékot, és 13 méterről higgadtan a jobb alsóba lőtt (0-2).

A korábbi Liverpool-játékos ezzel beérte a BL-ben az eddigi legeredményesebb kolumbiait Jackson Martínez személyében, mindketten 13 gólt szereztek a legrangosabb európai kupasorozatban.

A PSG emberelőnybe került

Luis Díaz a ráadásban tett róla, hogy ne csupán a duplájának köszönhetően került középpontba, úgy csúszott oda Asraf Hakiminak, hogy a marokkói védő zokogva terült el a földön, le is kellett cserélni az eset után. Ami Díazt illeti, a Bayern játékosát a VAR-ozás után kiállította Maurizio Mariani, így a vendégeknek emberhátrányban kellett lejátszania a második játékrészt. Halkan jegyezzük meg, az olasz játékvezető azt nem szankcionálta, amikor Fabián Ruiz nemes egyszerűséggel belerúgott a 100. BL-mérkőzését játszó Joshua Kimmich fejébe.

Luis Díaz kiállítása:

Kimmichet fejbe rúgták:

Fabian Ruiz kick against Kimmich‘s head - no VAR check and card given
byu/pascal007_ insoccer

Antoine Griezmann négy évvel korábbi esete után mindössze most jegyezhettük fel a második alkalmat, amikor egy játékost a duplája után kiállították egy BL-meccsen: akkor a francia a Liverpool ellen járt így.

Vincent Kompany a szünetben cserével reagált a piros lapra, Gnabry helyett Tom Bischof beküldésével igyekezett stabilabbá tenni a védekezést, és ez működött is: hiába birtokolta nyomasztó fölényben a labdát a PSG, igazán nagy helyzeteket nem tudott kidolgozni a címvédő.

Legalábbis így volt ez a 74. percig, amikor végre megtalálta a rést a pajzson a hazai gárda, a csereként beállt Joao Neves lőtt estében kapásból a jobb felsőbe, visszahozva a reményeket (1-2).

A szépítés után fokozta a nyomást a Paris Saint-Germain, ám hiába akadtak meleg pillanatok az egyébként nagyszerűen védő Manuel Neuer kapuja előtt, újabb gólt már nem tudott szerezni a francia sztárcsapat. A Bayern München sorozatban a 16. tétmérkőzését is megnyerte, s így az Arsenal és a szerdán pályára lépő Inter mellett továbbra is százszázalékos – a következő körben éppen az ugyancsak pazar formában lévő angol gárdához látogat Kompany együttese.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

  • Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1-2 (0-2), gólszerzők: Joao Neves (74.), illetve Luis Díaz (4., 32.). Kiállítva: Luis Díaz (45+7., Bayern München)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 3-1 (1-0), gólszerzők: J. Álvarez (39.), Gallagher (72.), M. Llorente (90+6.), illetve Sykes (80.)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia) 0-1 (0-1), gólszerző: F. Balogun (43.). Kiállítva: Gundersen (81., Bodö/Glimt)
  • Juventus (olasz)–Sporting CP (portugál) 1-1 (1-1), gólszerzők: Vlahovics (34.), illetve M. Araújo (12.)
  • Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerző: Mac Allister (61.)
  • Olympiakosz (görög)–PSV (holland) 1-1 (1-0), gólszerzők: G. Martins (17.), illetve Pepi (90+3.)
  • Tottenham Hotspur (angol)–Köbenhavn (dán) 4-0 (1-0), gólszerzők: B. Johnson (19.), Odobert (51.), Van de Ven (64.), Palhinha (67.). Kiállítva: B. Johnson (57., Tottenham)

Korábban:

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg, míg az alapszakasz állása itt található!

 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

