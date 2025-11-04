Szoboszlai ziccerben hibázott a Real Madrid ellen – kövesse nálunk a mérkőzést!

A Liverpool tavaly 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az Anfileden. Ez emlékezetes este volt az angoloknak, 2009 óta ez volt az első sikerük a királyi gárda ellen, amely többek között két BL-döntőben is elkeserítette őket. Most még messze nem tartunk itt, a Bajnokok Ligájában csak az alapszakasz 4. fordulója kezdődött meg kedden, a szebb napokat is látott, mostanában inkább vereségeket gyűjtő Liverpoolnak pedig a legjobb formáját kell előhúznia, ha meg akarja szerezni a három pontot a rekordbajnok ellen, amely a BL-ben veretlen az ősszel, és a bajnokságban is magabiztosan vezet.

Kerkez Milos a Liverpool kispadján vár a sorára a Real Madrid ellen Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Szoboszlai a Liverpool kezdőcsapatában

Arne Slot némi meglepetésre a kispadra ültette az egyik legaktívabb támadóját, Cody Gakpót kedd este, Florian Wirtzet küldte pályára helyette. Több váratlan húzása nem volt a holland menedzsernek, így Szoboszlai Dominik is a kezdőcsapatba került, Kerkez Milos viszont egyelőre a cserék között vár a bevetésre. A másik oldalon, a Vörösök egykori játékosának, a sérülése után nemrég visszatért Trent Alexander-Arnoldnak is csak a kispadon jutott hely, Szoboszlai „kedvence”, de Arda Güler kifutott az Anfield gyepére a blancók mezében.

A Liverpool volt némi fölényben a mérkőzés kezdetén, a Real Madrid térfelén rendezkedett be. Az első helyzet is az angolok előtt adódott, Wirtz labdaszerzése után Szoboszlai lekészítette a labdát Alexis Mac Allisternek, aki a kapu fölé lőtt a 10. percben. Aztán a Real Madrid vette át az irányítást, a kapu előtt általában életveszélyes Kylian Mbappé most nagyon elvétetette a célpontot, és 17 méterről ő is fölé lőtt.

Courtois kivédte az angolok szemét

Egy madridi hibát kihasználva Wirtz hozta óriási helyzetbe Szoboszlait. Jobbról középre tette a labdát, a magyar középpályás 11 méterről Thibaut Courtois-t találta csak el a 27. percben. Hasonló ziccert hagyott ki Szoboszlai a hétvégén az Aston Villa ellen is.

Pillanatokkal később ismét Szoboszlai volt a főszereplő. Újabb lövése után Aurélien Tchouaméni kézzel ért a labdába. A játékvezető, Kovács István először szabadrúgást ítélt, a tizenhatos határán történt az eset, így videózás következett, amiből a Liverpool jött ki rosszul. Még szabadrúgás sem lett a történtekből, mert bár a tizenhatoson belül kezezett a francia futballista, a bíró természetes kéztartást látott.