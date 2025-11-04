LiverpoolBajnokok LigájaSzoboszlai DominikReal Madrid

Szoboszlai ziccerben hibázott a Real Madrid ellen – kövesse nálunk a mérkőzést!

Még azokban az időkben is, amikor szárnyalt a Liverpool, szenvedett a Real Madrid ellen. Most negatív szériája után próbálja összekapni magát az angol csapat, és így fogadja a rekordbajnokot a BL alapszakaszának 4. fordulójában. Szoboszlai Dominik ott van a Liverpool kezdőcsapatában, Kerkez Milos azonban a kispadon kezdett kedden. Cikkünk folyamatosan frissül.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 21:20
Szoboszlai Dominik ott van a Liverpool kezdőcsapatában a Real Madrid ellen Fotó: Adam Davy Forrás: PA Wire
A Liverpool tavaly 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az Anfileden. Ez emlékezetes este volt az angoloknak, 2009 óta ez volt az első sikerük a királyi gárda ellen, amely többek között két BL-döntőben is elkeserítette őket. Most még messze nem tartunk itt, a Bajnokok Ligájában csak az alapszakasz 4. fordulója kezdődött meg kedden, a szebb napokat is látott, mostanában inkább vereségeket gyűjtő Liverpoolnak pedig a legjobb formáját kell előhúznia, ha meg akarja szerezni a három pontot a rekordbajnok ellen, amely a BL-ben veretlen az ősszel, és a bajnokságban is magabiztosan vezet.

Milos Kerkez of Liverpool FC during opening ceremony. Galatasaray SK and Liverpool FC faced each other at UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2. The match took place in Ali Sami Yen Rams Park Stadium on September 30, 2025. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Kerkez Milos a Liverpool kispadján vár a sorára a Real Madrid ellen Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Szoboszlai a Liverpool kezdőcsapatában

Arne Slot némi meglepetésre a kispadra ültette az egyik legaktívabb támadóját, Cody Gakpót kedd este, Florian Wirtzet küldte pályára helyette. Több váratlan húzása nem volt a holland menedzsernek, így Szoboszlai Dominik is a kezdőcsapatba került, Kerkez Milos viszont egyelőre a cserék között vár a bevetésre. A másik oldalon, a Vörösök egykori játékosának, a sérülése után nemrég visszatért Trent Alexander-Arnoldnak is csak a kispadon jutott hely, Szoboszlai „kedvence”, de Arda Güler kifutott az Anfield gyepére a blancók mezében.

A Liverpool volt némi fölényben a mérkőzés kezdetén, a Real Madrid térfelén rendezkedett be. Az első helyzet is az angolok előtt adódott, Wirtz labdaszerzése után Szoboszlai lekészítette a labdát Alexis Mac Allisternek, aki a kapu fölé lőtt a 10. percben. Aztán a Real Madrid vette át az irányítást, a kapu előtt általában életveszélyes Kylian Mbappé most nagyon elvétetette a célpontot, és 17 méterről ő is fölé lőtt.

Courtois kivédte az angolok szemét

Egy madridi hibát kihasználva Wirtz hozta óriási helyzetbe Szoboszlait. Jobbról középre tette a labdát, a magyar középpályás 11 méterről Thibaut Courtois-t találta csak el a 27. percben. Hasonló ziccert hagyott ki Szoboszlai a hétvégén az Aston Villa ellen is.

Pillanatokkal később ismét Szoboszlai volt a főszereplő. Újabb lövése után Aurélien Tchouaméni kézzel ért a labdába. A játékvezető, Kovács István először szabadrúgást ítélt, a tizenhatos határán történt az eset, így videózás következett, amiből a Liverpool jött ki rosszul. Még szabadrúgás sem lett a történtekből, mert bár a tizenhatoson belül kezezett a francia futballista, a bíró természetes kéztartást látott.

Nem kérdés, hogy Szoboszlai volt a legaktívabb liverpooli az első félidőben. A szünet előtt további két távoli lövéssel próbálkozott, de Courtois eszén nem tudott túljárni. Gól nélkül zárult a játékrész annak ellenére is, hogy az utolsó pillanatokban az egyik oldalon Güler és Jude Bellingham, a másikon Mac Allister is tesztelte a kapust.

A térfélcsere után bekezdett a Liverpool, szöglet után Virgil van Dijk és Hugo Ekitiké is veszélyes fejesekkel jelentkezett, de Courtois halmozta a bravúrokat.

Cikkünk folyamatosan frissül.

