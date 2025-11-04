Szoboszlai DominikArda GülerKerkez MilosReal MadridLiverpool FC

Szoboszlai kezd a Real Madrid ellen, Kerkez volt a nagyobb kérdés

A Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában a Real Madrid a Liverpool otthonában lép pályára. A BL két ikonikus csapatának összecsapásán Szoboszlai Dominik bekerült a Liverpool kezdőjébe, Kerkez Milos viszont nem. A Realnál a korábban Szoboszlaival összebalhézó Arda Güler is a kezdőcsapatba került.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 19:49
Szoboszlai Dominik a Real Madrid elleni BL-meccsen is a Liverpool egyik vezére lehet Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/firo Sportphoto/Ralf Ibing
Kedden a Liverpool és a Real Madrid vívja a Bajnokok Ligája-alapszakasz egyik legnagyobb rangadóját. Nem meglepetés, hogy a Vörösök kezdőcsapatában a szenzációs formában lévő Szoboszlai Dominik is helyet kapott, míg a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos a kispadon vár bevetésre. Szoboszlai pozícióját meghatározhatja, hogy a kellemetlen helyzetbe került Florian Wirtz is kezd a Real Madrid ellen. A spanyolok kezdőjébe bekerült Arda Güler; többen már nagyon várták, hogy újra összecsapjon Szoboszlaival.

Arda Güler, a Real Madrid játékosa a Liverpool ellen nagy riválisa, Szoboszlai Dominik ellen is játszhat a BL-ben
Ahogy Szoboszlai Dominik a Liverpool, úgy Arda Güler a Real Madrid kezdőcsapatába került be a BL-rangadón. Fotó: NurPhoto via AFP/Alberto Gardin

A Liverpool teljes kezdőcsapata így néz ki:

Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Szoboszlai – Ekitiké

A Real Madrid kezdő tizenegye pedig:

Három forduló után a Real Madrid még százszázalékos a BL-alapszakaszban, kilenc ponttal áll, míg a Liverpool hat pontot gyűjtött eddig.

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

