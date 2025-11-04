Szoboszlai kezd a Real Madrid ellen, Kerkez volt a nagyobb kérdés

Kedden a Liverpool és a Real Madrid vívja a Bajnokok Ligája-alapszakasz egyik legnagyobb rangadóját. Nem meglepetés, hogy a Vörösök kezdőcsapatában a szenzációs formában lévő Szoboszlai Dominik is helyet kapott, míg a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos a kispadon vár bevetésre. Szoboszlai pozícióját meghatározhatja, hogy a kellemetlen helyzetbe került Florian Wirtz is kezd a Real Madrid ellen. A spanyolok kezdőjébe bekerült Arda Güler; többen már nagyon várták, hogy újra összecsapjon Szoboszlaival.

Ahogy Szoboszlai Dominik a Liverpool, úgy Arda Güler a Real Madrid kezdőcsapatába került be a BL-rangadón. Fotó: NurPhoto via AFP/Alberto Gardin

A Liverpool teljes kezdőcsapata így néz ki:

Mamardasvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Szoboszlai – Ekitiké

A Real Madrid kezdő tizenegye pedig:

Három forduló után a Real Madrid még százszázalékos a BL-alapszakaszban, kilenc ponttal áll, míg a Liverpool hat pontot gyűjtött eddig.