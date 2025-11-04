Slot töpreng, ami mindenképpen jó hír Kerkeznek, de kevésbé Szoboszlainak

A Liverpool végre megtörte négymeccses vereségsorozatát a Premier League-ben, és az Aston Villa elleni győzelem nemcsak három pontot, hanem az első kapott gól nélküli mérkőzést is jelentette szeptember közepe óta. Arne Slot együttese ezzel visszanyerte önbizalmát, de most minden eddiginél komolyabb kihívás vár rá: a Real Madrid, amely eddigi 14 tétmeccséből 13-at megnyert a szezonban. Vajon hogyan néz majd ki a Liverpool kezdőcsapata a királyi gárda ellen?

Arne Slot dilemmája: Florian Wirtz és Kerkez Milos szerepeljen-e a Liverpool kezdőcsapatában a Real Madrid elleni BL-meccsen Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A This is Anfield szerint Slot akár meg is tarthatná a győztes csapatát, ám két játékos bevetésén el kell gondolkoznia: Kerkez Milos és Florian Wirtz vajon visszakerül-e a kezdőcsapatba?

Kerkez Milos: friss lábak a bal szélen

A fiatal magyar válogatott védő az Aston Villa ellen a kispadról figyelte végig a mérkőzést, de most jó eséllyel ismét szerephez juthat. Andrew Robertson ugyan végigjátszotta a hétvégi találkozót,

éppen ezért Slot számára vonzó opció lehet Kerkez frissessége és gyorsasága, különösen a madridi kontrák ellensúlyozására.

A This is Anfield úgy véli, hogy Kerkez szereplése biztosra vehető – csak az a kérdés, a kezdőcsapat tagjaként vagy csereként lép pályára. Az energikus, támadásokat is segítő balhátvéd jelenléte kulcsfontosságú lehet az Anfielden várható nagy tempójú mérkőzésen.

Lehetséges kezdőcsapat, ha Kerkez és Wirtz kezd:

Giorgi Mamardashvili – Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Kerkez Milos – Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik – Mohamed Szalah, Florian Wirtz, Cody Gakpo – Hugo Ekitike

Ebben az esetben Szoboszlai kicsit hátrébb lépne, Wirtz pedig támadóbb szerepkörben játszana. Az elmúlt hetek alapján ez a megoldás kevésbé lenne komfortos Szoboszlainak, igaz, még mindig jobb, mint amikor jobbhátvédként szerepelt a kezdőcsapatban.