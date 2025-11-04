Rendkívüli

Slot töpreng, ami mindenképpen jó hír Kerkeznek, de kevésbé Szoboszlainak

A This is Anfield szerint Arne Slot fejében két kérdés motoszkál a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-összecsapás előtt. Visszakerül-e a kezdőcsapatba Kerkez Milos és Florian Wirtz? Szoboszlai Dominik helye atombiztos, de a holland menedzser több poszton is komoly taktikai döntés előtt áll.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 8:02
Szoboszlai Dominik és Florián Wirtz összehangja egyre javul Liverpoolban Fotó: ARNE DEDERT Forrás: DPA
A Liverpool végre megtörte négymeccses vereségsorozatát a Premier League-ben, és az Aston Villa elleni győzelem nemcsak három pontot, hanem az első kapott gól nélküli mérkőzést is jelentette szeptember közepe óta. Arne Slot együttese ezzel visszanyerte önbizalmát, de most minden eddiginél komolyabb kihívás vár rá: a Real Madrid, amely eddigi 14 tétmeccséből 13-at megnyert a szezonban. Vajon hogyan néz majd ki a Liverpool kezdőcsapata a királyi gárda ellen?

Arne Slot dilemmája: Florian Wirtz és Kerkez Milos szerepeljen-e a Liverpool kezdőcsapatában a Real Madrid elleni BL-meccsen
Arne Slot dilemmája: Florian Wirtz és Kerkez  Milos szerepeljen-e a Liverpool kezdőcsapatában a Real Madrid elleni BL-meccsen Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A This is Anfield szerint Slot akár meg is tarthatná a győztes csapatát, ám két játékos bevetésén el kell gondolkoznia: Kerkez Milos és Florian Wirtz vajon visszakerül-e a kezdőcsapatba?

Kerkez Milos: friss lábak a bal szélen

A fiatal magyar válogatott védő az Aston Villa ellen a kispadról figyelte végig a mérkőzést, de most jó eséllyel ismét szerephez juthat. Andrew Robertson ugyan végigjátszotta a hétvégi találkozót,

éppen ezért Slot számára vonzó opció lehet Kerkez frissessége és gyorsasága, különösen a madridi kontrák ellensúlyozására.

A This is Anfield úgy véli, hogy Kerkez szereplése biztosra vehető – csak az a kérdés, a kezdőcsapat tagjaként vagy csereként lép pályára. Az energikus, támadásokat is segítő balhátvéd jelenléte kulcsfontosságú lehet az Anfielden várható nagy tempójú mérkőzésen.

Lehetséges kezdőcsapat, ha Kerkez és Wirtz kezd:

Giorgi Mamardashvili – Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Kerkez Milos – Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik – Mohamed Szalah, Florian Wirtz, Cody Gakpo – Hugo Ekitike

Ebben az esetben Szoboszlai kicsit hátrébb lépne, Wirtz pedig támadóbb szerepkörben játszana. Az elmúlt hetek alapján ez a megoldás kevésbé lenne komfortos Szoboszlainak, igaz, még mindig jobb, mint amikor jobbhátvédként szerepelt a kezdőcsapatban.

 

Florian Wirtz: a kezdőcsapat kreatív kérdőjele

A másik dilemmát a középpálya jelenti. Florian Wirtz a Villa ellen pihent, de most Slot fontolóra veheti visszatérését. Az edzői stáb szerint a német középpályás fizikailag jobban bírja a Bajnokok Ligája intenzitását, és jelenléte lehetővé tenné, hogy Szoboszlai Dominik kicsit hátrébb, szervezőbb szerepkörben játsszon.

Az alternatíva az, hogy Slot megtartja a győztes tizenegyet, és Wirtz csak a második félidőben érkezik frissíteni. A döntés egyértelműen taktikai jellegű: a stabilitás vagy a kreativitás felé billen a mérleg nyelve.

Lehetséges kezdőcsapat, 2 (változatlan csapat):

Giorgi Mamardashvili – Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson – Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister – Mohamed Szalah, Szoboszlai Dominik, Cody Gakpo – Hugo Ekitike

Ez a változat nagyobb stabilitást adna, Slot viszont így kockáztatná Mac Allister harmadik egymást követő bevetését, ami fizikai szempontból rizikós lehet. További érdekességek itt olvashatók a találkozóról.

Liverpool–Real Madrid: a BL rangadója

Nem is vitás, hogy a keddi játéknapon a Liverpool–Real Madrid mérkőzés a Bajnokok Ligája rangadója, még a címvédő PSG és a Bayern München meccsét is elhomályosítja. Íme, a keddi BL-program:

  • SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 18.45
  • Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 18.45
  • Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 21.00 
  • Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00 
  • Atlético Madrid (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga) 21.00
  • Juventus (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
  • Tottenham Hotspur (angol)–FC Köbenhavn (dán) 21.00 
  • Olimpiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 21.00 
  • Bodö/Glimt (norvég)–AS Moanco (francia) 21.00

Szoboszlai helyzete a Liverpoolban a Szpíker korneren:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Gulyás László
idezojelekKádár János

Kádár kezéhez vér tapad

Gulyás László avatarja

1961-ig összesen 367 főt ítéltek halálra, ezek közül 229 fő esetében végre is hajtották az ítéletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

