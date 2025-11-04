Wirtz és Xabi Alonso egyszerre került kínos helyzetbe a Liverpool–Real meccs előtt

Amikor a Liverpool a nyáron klubrekordot jelentő 125 millió euróért megvette a Bayer Leverkusentől Florian Wirtzet (nem sokkal később megdőlt a csúcs, mert Alexander Isak 145 millióba került a Vörösöknek), sokan vélhették úgy, hogy a 22 éves német támadó középpályás érkezésével Szoboszlai Dominik kiszorulhat a Liverpool kezdőcsapatából. Ám nem így lett, Szoboszlai remekül teljesít, Wirtz pedig gyengén, a német minden bizonnyal ma a Real Madrid ellen is csak a kispadon kap helyet. (A Vörösök pechje, hogy Isak pedig még nem épült fel teljesen a sérüléséből.)

Florian Wirtz fejében megfordulhat, hogy akár a Real Madrid mezét is viselhetné. Forrás: AFP

A Bayer Leverkusen szerette volna megtartani Wirtzet, de hiába emelte volna meg a fizetését, a játékos távozni akart. A fő kérői a Liverpool, a Manchester City, a Bayern München és a Real Madrid voltak, de a négyesből a királyi gárda volt a legkevésbé lelkes az ügyben – állítja Fernando Carro, a Leverkusen vezérigazgatója.

Wirtz inkább Xabi Alonso után a Real Madridhoz ment volna?

S azt is, hogy Wirtz első számú választása a Real lett volna, ahol továbbra is Xabi Alonso irányítása alatt dolgozhatott volna. A spanyol tréner a nyáron a Leverkusen után a királyi gárda vezetőedzője lett, Carlo Ancelotti utódjaként.

🗣️ Fernando Carro, director general del Bayer Leverkusen, se sinceró sobre la salida del futbolista alemán, rumbo al Liverpool



🤔 ¿Qué piensas de sus declaraciones? pic.twitter.com/VV8tjKqWe9 — Diario SPORT (@sport) November 4, 2025

Fernando Carro arról is beszélt, hogy szerinte Xabi Alonsónak Leverkusenben jóval nagyobb beleszólása volt abba, hogy kit igazoljanak le, mint most van neki a Real Madridnál, és a spanyolok végül nem tettek ajánlatot Wirtzért.

Ha tettek volna, a játékos biztosan őket választja, nem a Liverpoolt – mondja Carro.

A Leverkusen vezérigazgatójának szavai nem kis zavart kelhetnek Liverpoolban most a Real Madrid elleni összecsapás előtt, mert a hírek eddig arról szóltak, hogy Wirtz minden álma az volt, hogy a Vörösöket erősítse... A Liverpool–Real Madrid meccs előtt ő és Xabi Alonso is kínos helyzetbe került.