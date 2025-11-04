Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak + videó

Real MadridLiverpoolXabi AlonsoKylian MbappéSzoboszlai Dominik

Xabi Alonso megnevezte a tizenegyesrúgóját a Liverpool ellen, de a Real Madrid edzője titkolózik is

Xabi Alonso 2004 és 2009 között a Liverpool játékosa volt, most pedig ellenfélként, a Real Madrid vezetőedzőjeként tért vissza az Anfieldre. A Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában ma este 21 órakor csap össze a két csapat. Xabi Alonso szeret titkolózni, de azt elárulta, hogy ha a Real Madrid 11-eshez jut, azt Kylian Mbappé lövi majd. Aki tavaly elhibázta a büntetőjét a Liverpool ellen az Anfielden.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 8:58
Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez egy klasszikus párharc két nagy múltú klub között, a szurkolók szeretik az ilyen meccseket. Mindig jó visszatérni egy olyan helyre, ahol szerettek, de a saját dolgunkra kell koncentrálunk: jól kell játszanunk és jó eredményt kell elérnünk. A csapatunkból sokan már megtapasztalták az itteni hangulatot, ami néha nyomasztó, máskor felemelő. De tapasztalt játékosaink vannak, akik az ilyen felfokozott légkörben is jól teljesítenek. A mentális felkészülés döntő fontosságú, és a személyiség is sokat számít – fogalmazott a Real Madrid sajtótájékoztatóján Xabi Alonso.

A Real Madrid az utolsó edzését otthon tartotta
A Real Madrid az utolsó edzését otthon tartotta (Fotó: AFP/Oscar del Pozo)

A Real Madrid és a Liverpool tavaly is találkozott a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és akkor is Liverpoolban. A királyi gárda akkor még Carlo Ancelotti irányításával 2-0-ra kikapott Szoboszlai Dominikéktól, Kylian Mbappé pedig 11-est hibázott. Caoimhín Kelleher még 1-0-s állásnál kivédte a lövését. Kelleher már eligazolt, Mbappé viszont változatlanul a Real csillaga. Xabi Alonso pedig elárulta, hogy ha 11-eshez jutnak, Mbappé lövi majd.

A sajtótájékoztatón szóba került Trent Alexander-Arnold is, aki a nyáron a Liverpoolból nem éppen békés körülmények közepette igazolt a Realhoz. Sérülés miatt egy hónapot ki kellett hagynia, de a legutóbbi két meccsen már ott ült a Real Madrid kispadján.

– Trent már a rendelkezésünkre áll. Új korszak kezdődik számára, és segítenünk kell, mindent meg kell adnunk, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy jól teljesítsen, mert kivételes képességű futballista.

A Real Madrid otthon edzett

Xabi Alonso arról is beszélt, hogy Liverpoolban miért nem tartott edzést. Az utolsó tréninger a Real edzőközpontjában, Valdebebasban vezette.

– A Leverkusen vezetőedzőjeként is így csináltam, jobb, ha nem adunk ki információkat az ellenfélnek...

A Real Madrid edzője végül arról beszélt, hogyan kezeli az érzelmeket, amikor korábbi „otthonába” tér vissza:

– Igyekszem nem engedni, hogy az érzelmeim elhomályosítsák az ítélőképességemet; a mérkőzésre akarok koncentrálni. Aztán majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás László
idezojelekKádár János

Kádár kezéhez vér tapad

Gulyás László avatarja

1961-ig összesen 367 főt ítéltek halálra, ezek közül 229 fő esetében végre is hajtották az ítéletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu