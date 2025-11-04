Xabi Alonso megnevezte a tizenegyesrúgóját a Liverpool ellen, de a Real Madrid edzője titkolózik is

– Ez egy klasszikus párharc két nagy múltú klub között, a szurkolók szeretik az ilyen meccseket. Mindig jó visszatérni egy olyan helyre, ahol szerettek, de a saját dolgunkra kell koncentrálunk: jól kell játszanunk és jó eredményt kell elérnünk. A csapatunkból sokan már megtapasztalták az itteni hangulatot, ami néha nyomasztó, máskor felemelő. De tapasztalt játékosaink vannak, akik az ilyen felfokozott légkörben is jól teljesítenek. A mentális felkészülés döntő fontosságú, és a személyiség is sokat számít – fogalmazott a Real Madrid sajtótájékoztatóján Xabi Alonso.

A Real Madrid az utolsó edzését otthon tartotta (Fotó: AFP/Oscar del Pozo)

A Real Madrid és a Liverpool tavaly is találkozott a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és akkor is Liverpoolban. A királyi gárda akkor még Carlo Ancelotti irányításával 2-0-ra kikapott Szoboszlai Dominikéktól, Kylian Mbappé pedig 11-est hibázott. Caoimhín Kelleher még 1-0-s állásnál kivédte a lövését. Kelleher már eligazolt, Mbappé viszont változatlanul a Real csillaga. Xabi Alonso pedig elárulta, hogy ha 11-eshez jutnak, Mbappé lövi majd.

Some of the saves made on Wednesday were UNREAL 🤯



From Kelleher's penalty heroics to Dibu Martínez's sensational reflexes ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/mV2ItUMqTA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024

A sajtótájékoztatón szóba került Trent Alexander-Arnold is, aki a nyáron a Liverpoolból nem éppen békés körülmények közepette igazolt a Realhoz. Sérülés miatt egy hónapot ki kellett hagynia, de a legutóbbi két meccsen már ott ült a Real Madrid kispadján.

– Trent már a rendelkezésünkre áll. Új korszak kezdődik számára, és segítenünk kell, mindent meg kell adnunk, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy jól teljesítsen, mert kivételes képességű futballista.

A Real Madrid otthon edzett

Xabi Alonso arról is beszélt, hogy Liverpoolban miért nem tartott edzést. Az utolsó tréninger a Real edzőközpontjában, Valdebebasban vezette.

– A Leverkusen vezetőedzőjeként is így csináltam, jobb, ha nem adunk ki információkat az ellenfélnek...

A Real Madrid edzője végül arról beszélt, hogyan kezeli az érzelmeket, amikor korábbi „otthonába” tér vissza:

– Igyekszem nem engedni, hogy az érzelmeim elhomályosítsák az ítélőképességemet; a mérkőzésre akarok koncentrálni. Aztán majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.