Alexander-Arnold elárulta, a Liverpool három játékosa üzent neki, Szoboszlai nem

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában kedden a Liverpool a Real Madrid együttesét fogadja. Az Anfield közönsége előtt először léphet pályára ellenfélként a Liverpool szurkolóinak egykori nagy kedvence, Trent Alexander-Arnold, aki „közellenség” lett, miután nem hosszabbította meg a szerződését, és a nyáron a Real Madrid csapatához igazolt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 5:17
Trent Alexander-Arnold sok liverpooli szurkoló szemében áruló Forrás: Forrás: NurPhoto
A 27 éves Trent Alexander-Arnold Liverpool városában született, a Vörösök akadémiáján pallérozódott, és soha nem játszott más csapatban. A 34-szeres angol válogatott jobbhátvéd azonban idén úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a szerződését, és a Real Madrid csapatához igazol. Amikor ez véglegessé vált, a Liverpool szurkolóinak jelentős része nagyon megharagudott rá, és ennek hangot is adott az elmúlt szezon utolsó meccsein. A játékost sokan a Premier League megnyerése alkalmából rendezett ünnepségen sem látták szívesen. S azóta jó néhány Liverpool-drukkernek az sem tetszett, hogy a Pool október 7-én a születésnapján „felköszöntötte”.

Már csak emlék: Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold együtt a Liverpool csapatában
Már csak emlék: Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold együtt a Liverpool csapatában (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Alexander-Arnold most először a Liverpool ellen

Trent Alexander-Arnold kedden először léphet pályára ellenfélként az Anfielden, hiszen a BL-ben Liverpool–Real Madrid meccset játszanak. Alexander-Arnold a mérkőzés előtt beszélt az érzéseiről és arról, mire számít, amikor újra szembenéz a liverpooli szurkolókkal. Bár tudja, hogy az Anfielden várhatóan nem mindenki fogadja majd tárt karokkal, kijelentette: a klub iránti szeretete örök marad.

– Akárhogyan is fogadnak, az a szurkolók döntése, és elfogadom. Mindig szeretni fogom a klubot, és mindig a Liverpool szurkolója maradok. Hálás vagyok a közös sikerekért, ezek az emlékek egy életre szólnak – mondta Alexander-Arnold a Prime Videónak adott interjúban.

A védő azt is elárulta, hogy ha gólt szerez a mérkőzésen, nem ünnepel majd.

– Az érzelmeimet félre kell tennem és a legjobb futballomat kell játszanom, de ha gólt lőnék, nem ünnepelek – szögezte le.

A játékos elmondása szerint különös érzés lesz majd az idegenbeli öltözőbe belépni, és a pálya „másik oldalán” melegíteni, és a találkozót izgatottan várja.

– Nagy meccs lesz, nehéz lesz érzelmileg is, de ez egy olyan kihívás, amit várok. A sorsolás után Robbo (Andy Robertson), Mo (Szalah) és Ibou (Konaté) írtak nekem, és nevettünk rajta, hogy egymás ellen játszhatunk. Mintha eleve elrendelt lett volna ez a párosítás – mondta Alexander-Arnold.

Azon azért csodálkozunk, hogy Szoboszlai Dominik nem írt neki, hiszen amikor együtt játszottak, nagyon jó barátok voltak.

Alexander-Arnold arról is beszélt, milyen szerepe volt Jude Bellinghamnek abban, hogy a Real Madridba szerződött. Az angol válogatottbeli csapattársa két évvel korábban csatlakozott a spanyol klubhoz, és sokat mesélt neki a madridi életéről.

– Sokat beszélgettünk az angol válogatott edzőtáboraiban. Jude mindig arról beszélt, mennyire különleges klub a Real Madrid, és milyen hatalmas bennük a győzni akarás. Ez inspirált engem is, hogy új kihívást vállaljak.

Trent Alexander-Arnold combhajlítóizom-sérülése miatt több mint egy hónapra kidőlt a királyi gárdából, és csak nemrég tért vissza, a Real Madrid legutóbbi két meccsén már kispadon ült, de nem biztos, hogy Xabi Alonso kedden pályára küldi a Liverpool ellen.

 

