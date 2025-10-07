Trent Alexander-ArnoldLiverpoolSami Hyypiäszületésnap

A Liverpool posztja után elszabadultak az indulatok a klub X-oldalán

A Liverpool szurkolói közül nagyon sokan nem bocsátják meg Trent Alexander-Arnoldnak, hogy a nyáron elhagyta a csapatot, és a Real Madrid játékosa lett. A védő ma ünnepli a 27. születésnapját, a Liverpool pedig a klub X-oldalán felköszöntötte. Amivel nagyon sok Pool-drukker haragját kivívta, mert Trent Alexander-Arnold a szemükben közönséges áruló…

2025. 10. 07.
Trent Alexander-Arnold sok liverpooli szurkoló szemében áruló Forrás: NurPhoto
Trent Alexander-Arnold Liverpoolban született, a Liverpool akadémiáján nevelkedett, 2016 és 2025 között erősítette a Vörösöket, máshol nem játszott. A klub ikonja lett, és a szurkolókat érthetően megrázta, hogy idén nem hosszabbította meg a szerződését, a nyáron a Real Madrid csapatához igazolt. A szezonban azonban a királyi gárdában csak öt meccsen lépett pályára, 156 percet játszott, a Real legutóbbi öt meccsén combhajlítóizom-sérülés miatt nem léphetett pályára. Trent Alexander-Arnold ma ünnepli a 27. születésnapját, a Liverpool pedig a klub  X-oldalán felköszöntötte. Amivel kommentháborút indított el, mert ugyan sokan ma már a szépre emlékeznek, hogy a védő milyen sokat tett a csapatárt, rengetegen vannak, akik még mindig „árulóként” tekintenek rá. És ezt a véleményüket nem is titkolják.

Trent Alexander-Arnold 27 éves lett, a Liverpool felköszöntötte

A Liverpool.com – ami nem a klub hivatalos honlapja – finoman úgy fogalmaz, hogy a klub köszöntője „vegyes fogadtatást” váltott ki a szurkolókból. A Pool drukkerei amúgy is bosszúsak, hogy Szoboszlai Dominikék a legutóbbi három meccsüket elveszítették, ezt is szóvá teszik, Trent Alexander-Arnold fotója pedig sokaknak fokozta a bosszúságát. Tény, nem szerencsés az egyezés, de arról a játékos nem tehet, hogy mikor született – jegyzi meg a liverpooli portál. Akadnak, akik szerint biztosan új admin kezeli a klub X-oldalát, mert a korábbi nem köszöntené fel a viharos körülmények között távozott játékost...

A Liverpool két legendája is október 7-én született

Mit tesz a véletlen, a Liverpool történelmének egy másik nagy alakja, Sami Hyypiä is október 7-én született, ő 1973-ban, vagyis ma 52 éves. A finn védő 1999 és 2009 között erősítette a Vörösöket. A Liverpool őt is felköszöntötte, a Liverpool.com pedig odaszúrt Alexander-Arnoldnak: ha megnézi a Hyypiät köszöntő poszt alatt a hozzászólásokat, akkor láthatja nála azt az egyöntetű elismerést, ami azzal a legendás státusszal jár, aminek ő hátat fordított.

 

 

