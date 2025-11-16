Orbán Viktor felrobbantotta a német internetet: döbbenetes, mennyien álltak ki mellette! – írja bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
„Európa egyetlen politikusa, akinek van józan esze”
„Orbán Viktor felrobbantotta a német internetet” – fogalmazott legfrissebb bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szerinte a magyar miniszterelnök nagyinterjúja után kommentelők tömegei méltatták a kormányfő álláspontját, sokan úgy írtak róla: „Európa egyetlen politikusa, akinek van józan esze.”
„Európa egyetlen politikusa, akinek van józan esze" – a német kommentelők egyöntetűen állnak ki Orbán Viktor mellett, miután a német sajtónak adott nagyinterjút
A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában – mondta Orbán Viktor Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának szombaton. Az interjúban beszélt arról is, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projektté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont a béke embere.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)
