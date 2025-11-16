„Európa egyetlen politikusa, akinek van józan esze”

A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában – mondta Orbán Viktor Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának szombaton. Az interjúban beszélt arról is, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projektté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont a béke embere.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)