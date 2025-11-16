Orbán ViktornagyinterjúDeák Dániel

„Európa egyetlen politikusa, akinek van józan esze”

„Orbán Viktor felrobbantotta a német internetet” – fogalmazott legfrissebb bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szerinte a magyar miniszterelnök nagyinterjúja után kommentelők tömegei méltatták a kormányfő álláspontját, sokan úgy írtak róla: „Európa egyetlen politikusa, akinek van józan esze.”

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 20:04
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor felrobbantotta a német internetet: döbbenetes, mennyien álltak ki mellette! – írja bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője
 Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala

„Európa egyetlen politikusa, akinek van józan esze” – a német kommentelők egyöntetűen állnak ki Orbán Viktor mellett, miután a német sajtónak adott nagyinterjút” – fogalmazott.

A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában – mondta Orbán Viktor Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának szombaton. Az interjúban beszélt arról is, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projektté vált, Donald Trump amerikai elnök viszont a béke embere.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

