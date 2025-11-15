Tovább ereszt a Tisza-lufi: alig ezer ember lézeng Magyar Péter győri gyűlésén

Magyar Péter egyre kisebb közönség előtt kénytelen fellépni, ami látványos érdeklődésvesztésre utal. Deák Dániel Facebook-bejegyzésében rámutatott, hogy:

egy drónfotó tanúsága szerint a szombati győri Bécsi kapu téren tartott rendezvényen – a kezdés után húsz perccel – alig ezer ember lézeng, ez pedig egyértelműen kudarc Magyar Péter számára.



Kisebb tér, kevesebb szimpatizáns



Deák Dániel bemutatta, hogyan csökkent drámaian Magyar Péter vonzereje Győrben. Emlékeztetett, a Tisza-vezér első győri rendezvényét 2024. június 5-én tartották a Dunakapu téren. Ekkor körülbelül 7000 négyzetméteres helyszín akkor mintegy 3000 szimpatizánst fogadott. 2025. augusztus 22-én a Vásárhelyi Pál utcai Duna-parti sétányon tartott rendezvényt, ez nagyjából 5000 négyzetméteres, itt 1500 fő volt kíváncsi rá.

Ezúttal a Bécsi kapu tér a helyszín, ami alig 2000 négyzetméteres, ezúttal már alig ezer embert vonzott Magyar Péter.

Az adatokból világosan látszik a folyamatos visszaesés: a Tisza Párt vezetője egyre kisebb térre szervezi rendezvényeit, mégis csak szellősen álldogálnak az emberek.



A Tisza-buborék lassan kipukkan?



A Tisza Párt rendezvényei az elmúlt hónapokban egyre szűkebb helyszíneken is egyre kevesebb embert vonzanak. Mint lapunk is rámutatott, Magyar Péterék újabb országjárásának eddigi állomásait néhány száz fős helyszínekre szervezte, hiszen felmérték, hogy csekély lesz a látogatók száma.

A Tisza lendülete láthatóan megtört, a tömegek már nem hisznek Magyar Péterben, az elmúlt időszak eseményei és a nyíltan bevándorláspárti szakértők felbukkanása – mint a napokban Simonovits András nyugdíjszakértő bevándorláspárti vallomása – gyorsan leleplezte a Tisza Párt valódi hátterét és céljait, amelyek messze állnak a nemzeti érdekek képviseletétől.

Borítókép: Drónfelvétel a Tisza rendezvényéről (Fotó: Facebook)