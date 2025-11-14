Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Győrbécsi kapuMagyar Péter

Kevés ember szűk helyen is elfér – így csökken a Tisza Párt rendezvényeinek mérete

Egyre szűkebb közterekre szervezik Magyar Péter lakossági fórumait, mivel folyamatosan csökken az érdeklődés a Tisza Párt országjárása iránt. Szombaton már a harmadik rendezvényüket tartják Győrben, ezúttal a Bécsi kapu téren, amely az eddigi legkisebb területű helyszín. Cikkünkben a korábbi rendezvényekről készült fotókkal és a területek méretének összevetésével illusztráljuk a Tisza Párt iránti lankadó érdeklődést.

Munkatársunktól
2025. 11. 14. 15:13
Folyamatosan apad az érdeklődés a Tisza Párt országjárása iránt, ezért egyre szűkebb köztereken, illetve kisebb zárt helyeken rendezik Magyar Péter fórumait. Erre szemléletes példa Győr, ahol már több alkalommal megfordult a pártelnök és szombaton ismét a folyók városába hirdetett gyűlést, miután kiderült, hogy itt lesz a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes országjárásának első állomása is.

Magyar Péter 2024. június 5-én tartotta első fórumát Győrben, a Duna kapu téren. 

Ez a terület mintegy 7000 négyzetméter, amelyen becsléseink szerint akkor háromezer Tisza-szimpatizáns jelent meg.

 
 

Ez a fórum még Magyar Péter első országjárásának része volt, így a jelentősebb számú tömeg magyarázható az akkori hangulattal, és egy új politikai szereplő belépésével a nyilvánosság terébe. A Tisza Párt ekkor még nem rendelkezett programmal, szakértőkkel, jelöltekkel, és az emberek érdeklődését, figyelmét a politikai hangulatkeltéssel tartotta fent.

Bő egy év múlva, idén augusztus 22-én Magyar Péter ismét Győrbe látogatott a 80 nap alatt Magyarország körül országjárása során. A fórum helyszínéül a Vásárhelyi Pál utcai Duna-parti sétány szolgált, amely körülbelül 5000 négyzetméteres, az eseményre látogatók száma nagyságrendileg 1500 fő volt.

A résztvevők számának csökkenése részben azzal magyarázható, hogy Magyar Péter korábban már számos bejelentést megtett a nagykanizsai, a székesfehérvári és a pannonhalmi fórumain, így a szimpatizánsok érdeklődése jelentősen visszaesett. Ezt az eseményen készített képek is jól szemléltetik.

 
 

Szombaton újra Győrt célozza meg Magyar Péter, a tőle megszokott hangulatkeltést folytatva, mivel Orbán Viktor már korábban bejelentette, hogy itt lesz a DPK rendezvénye.

A Tisza Párt a szombati fórumát a Bécsi kapu téren tervezi megtartani 14 órai kezdéssel. A helyszín alapterülete 2000 négyzetméter, ami a korábbi győri rendezvényeikhez képest további helyszűkítést jelent, készülve a folyamatosan csökkenő résztvevői létszámra. A kisebb teret ugyanis kevesebb emberrel is lehet úgy fotózni, hogy ne látszódjon a gyér érdeklődés.

 

Egyébként Magyar Péterék újabb országjárásának eddigi állomásait néhány száz fős helyszínekre szervezték, hiszen felmérték, hogy csekély lesz a látogatók száma.

