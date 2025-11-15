miniszterelnökDigitális Polgári KörOrbán Viktorvédőpajzs

Az amerikai védőpajzs nem kerül semmibe a magyar állampolgároknak

Magyarország épített ki védőpajzsot más irányban is, de az amerikai a legnagyobb.

2025. 11. 15. 15:03
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A pénzügyi védőpajzsról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén Győrben. Váczi Gergely újságíró kérdésére válaszolva a kormányfő elmondta: Magyarországnak azért kell védőpajzsról gondolkodnia, mert egy rossz történelmi pályára lépett, és elveszítette az első világháborút. Trianonban egy életképtelen Magyarországot hoztak létre.

Elvették az olajmezőket, a bányáinkat, erdeinket. Magyarországnak meg kellett volna halnia

– fogalmazott a kormányfő. Hazánknak úgy kell fejlődnie, hogy az ehhez szükséges lehetőségek hiányoznak, ezért folyamatosan pénzügyi védőpajzsra van, volt és lesz szüksége. 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ez a magyar nemzet létezésének az adottsága – tette hozzá. A miniszterelnök tájékoztatott: a védőpajzs jelenleg nem kell, de majd kellhet. Magyarország épített ki védőpajzsot más irányban is, de az amerikai a legnagyobb.

Orbán Viktor elmondta, sokféle védőpajzs van, az amerikai „nem fáj semmibe” a magyar állampolgároknak. Az Egyesült Államokkal kötött energiaügyi megállapodással kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, a tárgyalások során sikerült meggyőznie arról Donald Trumpot, hogy az újabb szankciók hátrányosan érintenék a magyarokat. A megegyezés időtartamával kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte:

ez az eredmény addig van így, amíg az elnök akarja, tehát az ideje korlátlan. 

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

