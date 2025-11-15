Az amerikai védőpajzs nem kerül semmibe a magyar állampolgároknak

A pénzügyi védőpajzsról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén Győrben. Váczi Gergely újságíró kérdésére válaszolva a kormányfő elmondta: Magyarországnak azért kell védőpajzsról gondolkodnia, mert egy rossz történelmi pályára lépett, és elveszítette az első világháborút. Trianonban egy életképtelen Magyarországot hoztak létre.

Elvették az olajmezőket, a bányáinkat, erdeinket. Magyarországnak meg kellett volna halnia

– fogalmazott a kormányfő. Hazánknak úgy kell fejlődnie, hogy az ehhez szükséges lehetőségek hiányoznak, ezért folyamatosan pénzügyi védőpajzsra van, volt és lesz szüksége.

