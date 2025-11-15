Rendkívüli

Kövér László: Egyes erők le akarják téríteni a jézusi útról Európát és Magyarországot

Az Országgyűlés elnöke szerint ezek az erők a hamisság és a halál zsákutcájába akarják terelni embertársaikat azért, hogy alávethessenek és kifoszthassanak mindenkit.

2025. 11. 15. 14:08
Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
Ezek az erők háborúba és szegénységbe akarják dönteni egész Európát – figyelmeztetett Kövér László a Pákai Szent Péter és Szent Pál apostolok plébánia újjászervezésének 320. évfordulója alkalmából tartott beszédében. 

Kövér László Fotó: Vajda János / MTI 

Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: 

el akarják pusztítani a kultúránkat, el akarják venni a szabadságunkat, el akarnak idegeníteni bennünket a hazánktól, szét akarják bomlasztani a családjainkat, istentelen, hazátlan és lélektelen barbárokat akarnak nevelni a gyermekeinkből és unokáinkból.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy nekünk, magyaroknak a kereszténységünk, valamint az országunk és nemzetünk története egyaránt az újjászületések története. Államalapító Szent István királyunk ugyanis kijelölte számunkra a Kárpát-medencében járható krisztusi utat, amely nem a hazugságba és a halál torkába, hanem mindig az igazságba és a megújuló életbe vezet, ez volt a megmaradás kulcsa.
Kövér László emlékeztetett beszédében:

a történelem ura megadta nekünk, hogy mindig ott állhassunk a vesztünkre törő erők sírjánál. 

Amikor kitakarodtak az országból a honfoglaláskori gyepűinket dúló németek, az országot csaknem elpusztító tatárok, a történelmünket megroppantó oszmánok, a fejlődésünket csaknem három évszázadig gúzsba kötő labancok, amikor összeomlottak a huszadik század istentelen és embertelen terrorrendszerei, a nácizmus és a kommunizmus, mindig kaptunk egy esélyt az újjászületésre, és az ország mindig élt a lehetőséggel – hangsúlyozta a házelnök. 

Kövér László szerint az ország és a nemzet története nemcsak az otthon és a haza megtartásáért vívott harcok története, hanem a keresztény hitünk megőrzéséért folytatott küzdelem története is.

Az országgyűlés elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a világháborúk és diktatúrák évszázada és a posztkommunizmus zsákutcája után a mögöttünk hagyott másfél évtized – az Európát sújtó válságok ellenére is – a béke, a biztonság és a gyarapodás korszaka volt számunkra. Minden nyomás dacára eddig határainkon kívül tartottuk a migrációnak álcázott megszállás kísérleteit, a gyermekeink lelki egészségét fenyegető genderőrületet és a háborús hisztériát, miközben volt gondunk az elszakított nemzeti közösségeinkre is, megtartottuk a nyugdíjasoknak tett ígéretünket, megvédtük a rezsicsökkentést, és világviszonylatban is kiemelkedő támogatásokat adunk a családoknak azért, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen.

Ne hagyjuk veszni, amiért megszenvedtünk, amiért megdolgoztunk, amiért megküzdöttünk, amit elértünk 

– nyomatékosította az Országgyűlés elnöke.


