Súlyt ad a magyar szónak a brüsszeli vitákban a nemzeti konzultáció

A magyar kormány nem a saját ideológiai fantazmagóriáit próbálja meg politikává alakítani, hanem a magyar emberek érdekeit próbálja megfogalmazni és érvényesíteni, ehhez pedig megkapja a támogatást a saját választóitól – közölte az Országgyűlés elnöke Nyíregyházán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 12. 20:07
– A nemzeti konzultáció által biztosított támogatással nagyobb súlyt adhatunk szavainknak a brüsszeli vitákban, mint enélkül – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a kormánypártok országjárásának szerdai nyíregyházi fórumát megelőző sajtótájékoztatón.

Nyíregyháza, 2025. november 12. Kövér László, az Országgyűlés elnöke sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárásának nyíregyházi fóruma előtt 2025. november 12-én. MTI/Balázs Attila
Kövér László az országjárás nyíregyházi állomásán tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Kövér László emlékeztetett arra, hogy a napokban a Fidesz által az országban szervezett két kezdeményezés egyike az az aláírásgyűjtő akció, amely a háború ellen tiltakozik és szeretné minél több ember támogatását megnyerni a magyar kormány különböző nemzetközi fórumokon folytatott békepolitikájának. Másrészt egy nemzeti konzultáció is zajlik, amely az adókérdésekben megfogalmazott kérdésekre ad majd választ, azaz támogatják-e az emberek a kormány Európában páratlan adócsökkentési politikájának folytatását vagy a Tisza Párt programjaként kiszivárgó adóemelési politikát szeretnék inkább – hangoztatta a kormánypárti politikus.

Az Országgyűlés elnöke rámutatott: az ellenzéki párt nem a saját elképzeléseit akarja megvalósítani, tagjai között vannak megrögzött liberális közgazdászok, akiknek az a „fixa ideájuk és mániájuk”, hogy minél rosszabb az embereknek, annál jobb a gazdaságnak.

Mi ezt egyébként fordítva gondoljuk, minél jobb az embereknek, annál jobb a gazdaságnak

 – jegyezte meg Kövér László hozzátéve, hogy nemcsak ezt gondolják másként, hanem azokat a brüsszeli terveket is, amelyek a nemzetközi multinacionális vállalati világ érdekében fogalmazódnak meg.

– Annak érdekében, hogy Magyarország folytatni tudja családpolitikáját, a rezsicsökkentést vagy a nyugdíjak értékállóságának megőrzését és növelését, ahhoz a forrásokat adó formájában részben azoktól a Magyarországon lévő multinacionális cégektől vonjuk el, amelyek még így is megtalálják a számításukat – jelentette ki az Országgyűlés elnöke.

Kifejtette:

ha bárki egy kicsit is komolyan veszi még a demokráciát Brüsszelben, akkor nem hagyhatják figyelmen kívül azt, hogy a magyar kormány nem a saját ideológiai fantazmagóriáit próbálja meg politikává alakítani, hanem a magyar emberek érdekeit próbálja megfogalmazni és érvényesíteni, ehhez pedig megkapja a támogatást a saját választóitól.

Kövér László a sajtótájékoztatón elmondta: a kormánypárt akcióival kapcsolatban érdemes egymással beszélgetni, ezek lebonyolításához a magyar emberek támogatását kérik és azt, hogy minél többen töltsék ki és küldjék vissza a konzultációs íveket.

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárásának nyíregyházi fóruma előtt 2025. november 12-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)


