Orbán Viktor támogatási akciótervet jelentett be

Történelmi döntés született, megduplázódik a nevelőszülők díjazása, kiemelt támogatást kapnak a speciális szükségletű gyermekeket nevelők – jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a nevelőszülők figyelmét, hogy a kormány döntései egy alapvető akcióterv részeként erősítik meg az általuk végzett felelősségteljes munkát. Az intézkedéscsomag három fő részből áll:

1. A nevelőszülői alapdíj megduplázása – Ez az intézkedés közvetlenül és jelentősen növeli az anyagi biztonságot azok számára, akik állami gondoskodásból kikerülő gyermekeket nevelnek.

2. Minden nevelt gyermek után alapdíj jár – A korábbi alacsonyabb kiegészítő díj helyett ezentúl minden nevelt gyermek után a megemelt alapdíj illeti meg a nevelőszülőket.

3. A többletdíj duplázása a speciális esetekben – A speciális szükségletű vagy fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázza a kormány. Ezzel elismerik és támogatják a kiemelt figyelmet és gondoskodást igénylő feladatot.



A kormány kötelessége támogatni a gyermekek felnevelését



A miniszterelnök a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a magyar kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is.

Minden magyar gyermek újabb őrhely, vigyáznunk kell rájuk. Hálával tartozunk a nevelőszülőknek, akik vállalják felnevelésük felelősségét

– fogalmazott Orbán Viktor.

A bejelentett akcióterv illeszkedik a kormány családtámogatási politikájába, amelynek célja, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekek is biztonságos és támogató környezetben nőhessenek fel, miközben a küldetésüket végző nevelőszülők munkáját méltányosan elismerik.