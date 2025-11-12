többletdíjkormányOrbán Viktorakciótervnevelőszülő

Orbán Viktor támogatási akciótervet jelentett be

A kormány szerdai ülésén fontos intézkedéseket hozott, amelyek alapvetően érintik a nevelőszülők küldetését és munkáját – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-videójában. A három pontból álló akcióterv értelmében megduplázódik a nevelőszülői alapdíj, és célzottan növelik a speciális szükségletű gyermekeket nevelők támogatását is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 19:21
A közös főzés nemcsak jóízű játék a szülővel, hanem valódi tanulási terep is a gyerekek számára Fotó: fizkes Forrás: Shutterstock
Történelmi döntés született, megduplázódik a nevelőszülők díjazása, kiemelt támogatást kapnak a speciális szükségletű gyermekeket nevelők – jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a nevelőszülők figyelmét, hogy a kormány döntései egy alapvető akcióterv részeként erősítik meg az általuk végzett felelősségteljes munkát. Az intézkedéscsomag három fő részből áll:
1. A nevelőszülői alapdíj megduplázása – Ez az intézkedés közvetlenül és jelentősen növeli az anyagi biztonságot azok számára, akik állami gondoskodásból kikerülő gyermekeket nevelnek.
2. Minden nevelt gyermek után alapdíj jár – A korábbi alacsonyabb kiegészítő díj helyett ezentúl minden nevelt gyermek után a megemelt alapdíj illeti meg a nevelőszülőket.
3. A többletdíj duplázása a speciális esetekben – A speciális szükségletű vagy fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázza a kormány. Ezzel elismerik és támogatják a kiemelt figyelmet és gondoskodást igénylő feladatot.


A kormány kötelessége támogatni a gyermekek felnevelését


A miniszterelnök a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a magyar kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is.

Minden magyar gyermek újabb őrhely, vigyáznunk kell rájuk. Hálával tartozunk a nevelőszülőknek, akik vállalják felnevelésük felelősségét

– fogalmazott Orbán Viktor.
A bejelentett akcióterv illeszkedik a kormány családtámogatási politikájába, amelynek célja, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekek is biztonságos és támogató környezetben nőhessenek fel, miközben a küldetésüket végző nevelőszülők munkáját méltányosan elismerik.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

