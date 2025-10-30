Tizenöt százalékkal növekednek a bérek a szociális ágazatban, a nevelőszülőkre fordított forrásokat megduplázzák

A kormány döntött arról, hogy a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig januártól megduplázzák – közölte Gulyás Gergely a csütörtök reggeli Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, az állami ellátásban mintegy 23 ezer gyermek nevelkedik, kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézetben, körülbelül négyszázan pedig a fiatalkorúak börtönében.

Minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél való elhelyezés áll a legközelebb a családhoz, ezért kiemelt fontosságú, hogy érdemben javítsunk a nevelőszülői ellátás helyzetén

– tájékoztatott, hozzátéve, hogy a jövőben biztosítani fogják az ingyenes jogosítvány megszerzését a gyermekvédelmi intézményekben, de növelik a gyermekvédelmi gyámok számát, hogy egy gyámra maximum 30 gyermek juthasson.