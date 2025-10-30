brüsszeli tervUkrajnanemzeti konzultáció

A brüsszeli tervek ellen léphetünk fel a nemzeti konzultációval

A miniszter szerint a háború ügyében és annak finanszírozásával Európa magára maradt, így velünk fizettetnék meg.

Munkatársunktól
2025. 10. 30. 10:44
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni, lezárul a kézbesítés, amely az adórendszerről, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről és a társadalmi hozzáállásról szól, lehetőséget biztosítva arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről – emlékeztetett Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, a háború ügyében és annak finanszírozásával Európa magára maradt, miután az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Jól látszik, hogy a különböző EU-s döntések is erre irányulnak.

– Magyarország álláspontja változatlan, nem támogatjuk a fegyverek szállítását és küldését Ukrajnába, a magyar gazdaság számára a legfontosabb, hogy érjen véget a háború és legyen béke. Ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese – mondta, kiemelve, hogy november végéig tart a nemzeti konzultáció, fontos, hogy mindenki töltse ki, és mondja el a véleményét ezekben a kérdésekben.

A nemzeti konzultáció válasz a nyomásgyakorlásra

Ismeretes, a kormány álláspontja a konzultáció mindkét témájában egyértelmű: meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, valamint biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását. Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel az eddigi álláspontját. Ha az emberek kiállnak azonban a magyar érdekek mellett, akkor a kormány erősebben tudja azokat képviselni az uniós vitákban.

A nemzeti konzultáció kérdései:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
A brüsszeli tervek ellen léphetünk fel a nemzeti konzultációval (Fotó: Máthé Krisztián)

Az Európai Unió komoly nyomás alá helyezi Magyarországot azért, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról, és vásároljon máshonnan drágábban kőolajat és földgázt. A kormány álláspontja szerint ez viszont megemelné a rezsiárakat és nem tudnánk megtartani az Európai Unióban legalacsonyabb rezsiköltségeket. Brüsszel az idén megjelent országjelentésben is támadta a rezsicsökkentést, és annak megszüntetését követelték.

Az Európai Bizottság szerint a támogatások eltörlése összhangban lenne az uniós vállalásokkal, továbbá ösztönözné az energiatakarékosságot. Emellett pedig kifogásolják, hogy Magyarország továbbra is az olcsóbb orosz energiahordozókat vásárolja, vagyis hogy a kormány nem az emberekkel fizetteti meg a háború folytatásának az árát.

De a brüsszeli országjelentés adóreformot is javasol Magyarországnak. Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentésében arról írnak, hogy Magyarország szja-rendszere ma egyoldalúan laposnak tekinthető. Emellett az országjelentés adóemelést javasol, amennyiben adóreformra kerül sor. Mindez egybevág azzal a Tisza párti adóemelési tervezettel, amelynek értelmében háromkulcsos progresszív adózás bevezetését tervezik.

Egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, és már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.