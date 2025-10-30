A brüsszeli tervek ellen léphetünk fel a nemzeti konzultációval

A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni, lezárul a kézbesítés, amely az adórendszerről, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről és a társadalmi hozzáállásról szól, lehetőséget biztosítva arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről – emlékeztetett Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, a háború ügyében és annak finanszírozásával Európa magára maradt, miután az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Jól látszik, hogy a különböző EU-s döntések is erre irányulnak.
– Magyarország álláspontja változatlan, nem támogatjuk a fegyverek szállítását és küldését Ukrajnába, a magyar gazdaság számára a legfontosabb, hogy érjen véget a háború és legyen béke. Ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese – mondta, kiemelve, hogy november végéig tart a nemzeti konzultáció, fontos, hogy mindenki töltse ki, és mondja el a véleményét ezekben a kérdésekben.
A nemzeti konzultáció válasz a nyomásgyakorlásra
Ismeretes, a kormány álláspontja a konzultáció mindkét témájában egyértelmű: meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, valamint biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását. Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel az eddigi álláspontját. Ha az emberek kiállnak azonban a magyar érdekek mellett, akkor a kormány erősebben tudja azokat képviselni az uniós vitákban.
A nemzeti konzultáció kérdései:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?