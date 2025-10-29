A nemzeti konzultációval a magyarok megálljt parancsolhatunk az adóemelési terveknek

Javában tart a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, a következő napokban mindenki postaládájába eljutnak a kérdések, amelyekben a magyarok véleményt mondhatnak az adórendszerről, valamint hazánk energiaszuverenitásáról. Várható továbbá, hogy hamarosan elindul az online kitöltés lehetősége is.

A brüsszeli tervek ellen léphetünk fel a nemzeti konzultációval (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A kormány álláspontja a konzultáció mindkét témájában egyértelmű: meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, valamint biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását. Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel az eddigi álláspontját. Ha az emberek kiállnak azonban a magyar érdekek mellett, akkor a kormány erősebben tudja azokat képviselni az uniós vitákban.

A nemzeti konzultáció válasz a nyomásgyakorlásra

Az Európai Unió komoly nyomás alá helyezi Magyarországot azért, hogy váljon le az olcsó orosz energiaforrásokról, és vásároljon máshonnan drágábban kőolajat és földgázt. A kormány álláspontja szerint ez viszont megemelné a rezsiárakat és nem tudnánk megtartani az Európai Unióban legalacsonyabb rezsiköltségeket. Brüsszel az idén megjelent országjelentésben is támadta a rezsicsökkentést, és annak megszüntetését követelték.

Az Európai Bizottság szerint a támogatások eltörlése összhangban lenne az uniós vállalásokkal, továbbá ösztönözné az energiatakarékosságot. Kifogásolják, hogy Magyarország továbbra is az olcsóbb orosz energiahordozókat vásárolja, vagyis hogy a kormány nem az emberekkel fizetteti meg a háború folytatásának az árát.

De a brüsszeli országjelentés adóreformot is javasol Magyarországnak. Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentésében arról írnak, hogy Magyarország szja-rendszere ma egyoldalúan laposnak tekinthető. Emellett az országjelentés adóemelést javasol, amennyiben adóreformra kerül sor. Mindez egybevág azzal a Tisza párti adóemelési tervezettel, amelynek értelmében háromkulcsos progresszív adózás bevezetését tervezik.

Mint ismert, egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, és már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.