Vitályos Eszter: Egész Európa és az egész világ érdeke, hogy béke legyen – kövesse nálunk élőben! + videó

Folytatódik a Harcosok órája, melyben kedden reggel Vitályos Eszer Németh Balázs vendége.

A kormányszóvivő elsőként arról beszélt, hogy Orbán Viktor a Vatikánba látogatott, ahol megkérte XIV. Leó pápát, hogy támogassa a békét.

– Egész Európa és az egész világ érdeke, hogy béke legyen.

Két hete az EU-ban elkészült a Felkészülési terv nevezetű dokumentum, melyben 800 milliárd eurót fordítanának a háborúra. Ez hatalmas összeg, de számos olyan része is ven ennek a dokumnetumnak, ami ránk nézve hátrányos, ilyen az energiahordozók korlátozása, valamint Ukrajna mielőbbi uniós és NATO-tagsága.

Vitályos Eszet a háború kapcsán kitért arra, hogy miként próbálkozik a Tisza, hogy akadályozza a kormány háború ellenes aláírásgyűjtését.

A Tisza háborúpártisága kapcsán felidézte a párt EP-képviselőit, akik ukrán zászlós pólóban ültek az EP egyik korábbi ülésén, valamint ruszin-Szendi Robulusz azon kijelentését, miszerint háború esetén mindenkit berántanak.

A kormányszóvivő jelezte, a volt tábornok a sorkatonaság bevezetését is szorgalmazta egy felszólalásában. – Magyarországon jelenleg önkéntesek és hivatásos katonák látják el a sorkatonaságot, a honvédelem pedig jól működik – hangsúlyozta.

Mindent a békéért

Kiemelte,

Orbán Viktor Amerikába látogat majd a béke érdekében.

A békecsúcs pedig ideális helyszíne lehet a tágyalásoknak, ami remélhetőleg békét hoz majd.

A nemzeti konzultációról elmondta, november 30-ig lehet postai úton visszaküldeni, ennek jelentősége többek közt a családtámogatások megtartása, az adórendszer fenntartása. – Fontos, hogy ezekben a mindenkit érintő kérdésekben mindenki elmondja a véleményét – emete ki. Hozzátette, a Tisza adóemelésiterveit, melyről több videófelvétel is készült, már nehéz letagadni, és úgy beállítani, mintha adócsökkentést akarna Magyar Péter.

– Progresszív adórendszert tervez a Tisza Párt, többkulcsos adót, de tervben van a nyugdíjak megadóztatása, a Nők40 eltörlése, sőt már a fix 3 százalékos hitelprogramot is megszüntetnék. Fontos tudni, hogy kormányváltás esetén egy kormányülés is elegendő mindezek eltörléséhez.

Felidézte, az első Orbán-kormány alatt kialakított kedvező lakáshitelt a szocialista kormány azonnal eltörölte, és behozta a sokakat tönkretevő devizahitelezést.