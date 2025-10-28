kormányszóvivőNémeth BalázsBékemenetHarcosok órájaTiszaVitályos Eszter

Vitályos Eszter: Egész Európa és az egész világ érdeke, hogy béke legyen – kövesse nálunk élőben! + videó

A kormányszóvivő a Békemenetről is beszámol a Harcosok órája keddi adásában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 7:31
Vitályos Eszter Harcosok órája Németh Balázs YouTube
Folytatódik a Harcosok órája, melyben kedden reggel Vitályos Eszer  Németh Balázs vendége. 

A kormányszóvivő elsőként arról beszélt, hogy Orbán Viktor a Vatikánba látogatott, ahol megkérte XIV. Leó pápát, hogy támogassa a békét. 

– Egész Európa és az egész világ érdeke, hogy béke legyen.

Két hete az EU-ban elkészült a Felkészülési terv nevezetű dokumentum, melyben 800 milliárd eurót fordítanának a háborúra. Ez hatalmas összeg, de számos olyan része is ven ennek a dokumnetumnak, ami ránk nézve hátrányos, ilyen az energiahordozók korlátozása, valamint Ukrajna mielőbbi uniós és NATO-tagsága.

Vitályos Eszter Harcosok órája YouTube
 

Vitályos Eszet a háború kapcsán kitért arra, hogy miként próbálkozik a Tisza, hogy akadályozza a kormány háború ellenes aláírásgyűjtését.

A Tisza háborúpártisága kapcsán felidézte a párt EP-képviselőit, akik ukrán zászlós pólóban ültek az EP egyik korábbi ülésén, valamint ruszin-Szendi Robulusz azon kijelentését, miszerint háború esetén mindenkit berántanak.

A kormányszóvivő jelezte, a volt tábornok a sorkatonaság bevezetését is szorgalmazta egy felszólalásában. – Magyarországon jelenleg önkéntesek és hivatásos katonák látják el a sorkatonaságot, a honvédelem pedig jól működik – hangsúlyozta.

Mindent a békéért

Kiemelte, 

Orbán Viktor Amerikába látogat majd a béke érdekében. 

A békecsúcs pedig ideális helyszíne lehet a tágyalásoknak, ami remélhetőleg békét hoz majd.

A nemzeti konzultációról elmondta, november 30-ig lehet postai úton visszaküldeni, ennek jelentősége többek közt a családtámogatások megtartása, az adórendszer fenntartása. – Fontos, hogy ezekben a mindenkit érintő kérdésekben mindenki elmondja a véleményét – emete ki. Hozzátette, a Tisza adóemelésiterveit, melyről több videófelvétel is készült, már nehéz letagadni, és úgy beállítani, mintha adócsökkentést akarna Magyar Péter. 

– Progresszív adórendszert tervez a Tisza Párt, többkulcsos adót, de tervben van a nyugdíjak megadóztatása, a Nők40 eltörlése, sőt már a fix 3 százalékos hitelprogramot is megszüntetnék. Fontos tudni, hogy kormányváltás esetén egy kormányülés is elegendő mindezek eltörléséhez.

Felidézte, az első Orbán-kormány alatt kialakított kedvező lakáshitelt a szocialista kormány azonnal eltörölte, és behozta a sokakat tönkretevő devizahitelezést.

Magyar Péter Orbán Viktor szeretne lenni

Arra, hogy a miniszterelnök bejeentette, hogy a DPK-k országjárásra indul, a Tisza elnöke pedig ugyanoda tervez jelenést, Vitályos Eszter azt mondta, 

Magyar Péter már úgy viselkedik, mint egy Orbán Viktor utánzat,

 régebben is csak mások hátán mászva tudott boldogulni, mindent másol. A háborús menetről azt modta, a mocskos fideszezés jellemzi őket. – Ebben Magyar Péternek van felelőssége, nem csoda, hogy a közbeszéd ilyen állapotban van. Ilyen korábban nem volt. Ezzel szemben,  aki a Békemeneten volt, láthatta, hogy ott nem volt mocskos tiszázás, nem volt provokáció. Ott jókedvű, boldog emberek voltak – mondta, hozzátéve, 

Magyar Péter háborús menete megmutatta ismét, milyen a tiszás szeretetország.

A jelöltállítás kapcsán azt mondta, vannak önjelöltek, de a Tisza csak húzza az időt, az eredeti tervek csak tolódnak, amin nem is lehet csodálkozni, mert ha valaki úgy gondolja, hogy elindulna tiszás jelöltként, kiderül, Magyar Péter dönt végül, úgy viselkedik, mint aki mindet jobban tud, vagyis szó sincs az előre beharangozott jelöltállítási folyamatról, kiválasztásról.

Pintér Béla rendező színdarabjáról, melyben Schmidt Mária karakterét egy ládába zárják, majd bottal agyonverik, azt mondta, felháborító, és az is, hogy a máskor oly hangos nőszervezetek is hallgatnak. 

– Van művészi szabadság, de hogy lehet eljutni odáig, hogy egy közszereplő megverése legyen a téma? 

– tette fel a kérdést.

A gyermekvédelem kapcsán elmondta, 17 milliárd az előirányzott cél, emelik az étkeztetést, a ruháztatást, és lesz sportolási célú támogatás is. A fennmaradó 10 milliárd forint felhasználásáról is döntenek. – 1625 milliárd forintra nőtt a gyermekvédelemre fordítható összeg, ennél többet még nem adott egy kormány sem – hangsúlyozta.

Borítókép: Vitályos Eszter a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

