Nekimentek a tiszás tanácsadók a fix 3 százalékos hitelnek, inkább a devizahitelt támogatnák + videó

Támadást indított a Tisza Párt két tanácsadója a fix 3 százalékos hitel ellen. Az Otthon start programmal kapcsolatban Surányi György és Bod Péter Ákos azt kifogásolja, hogy az embereknek nem kell viselniük a kamatok, az infláció és a forint árfolyama jelentette kockázatokat, hanem helyettük az állam és a bankok vállalják magukra – írja az Ellenpont.

Gyurcsány Ferenc és Surányi György (Forrás: Ellenpont)

A közgazdászok pont azt a rendszert akarják újra bevezetni a hitelezésben, amely a devizahiteleknél az emberek elszegényedéséhez vezetett.

Surányi György korábbi jegybankelnök úgy fogalmazott: „fix kamatozású hitelről beszélünk, ez azt jelenti, hogy 25 évig valaki fogja fizetni azt a kockázatot, ami a fix kamatból ered”. Ez a valaki az állam, Surányi tehát amellett érvel, hogy

az állam helyett az emberek fizessék az árfolyamkockázatot, ahogy az történt a devizahitelek idején is.

„Ez óriási teher a költségvetésnek” – tette hozzá Surányi, aki ezek szerint ezt a terhet a hiteligénylőkkel fizettetné meg. De nem ő az egyetlen Tisza-környéki közgazdász és volt jegybankelnök, aki támadta a fix 3 százalékos hitelt.

Bod Péter Ákos szintén az emberekre hárítaná át az árfolyamkockázatot, az szerinte egy inflációs hullám esetén ugyanis túl nagy terhet róna az államháztartásra.

Hogy mi történne a családokkal ugyanebben az esetben, arról már nem tesz említést.

– Korosztályilag emlékszünk arra még, hogy volt „az OTP”, felvettem az OTP-t a ’80-as években, ígértem gyereket, fölvettem három százalékra az OTP-t, aztán jött a rendszerváltozás, jött az inflációs hullám, harmincszázalékos árindex, és akkor ott volt a kormány, hogy a három százalék és a harminc százalék közötti részt ki kell tölteni az adófizetőknek. A rövid válasz tehát, hogy ki kapja a terhet? Hát a következő generáció – vélekedett Bod Péter Ákos egy interjúban.

Bod Péter Ákos (Forrás: Ellenpont)

Bod Péter Ákos fenti kijelentése tulajdonképpen megegyezik a Tisza Párt másik tanácsadójának, Surányi Györgynek azzal a kritikájával, amely szerint egy inflációs sokk esetén az államháztartásnak kihívást jelentene a fix kamat és a piaci kamatlábak közti különbség kitermelése.