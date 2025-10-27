Panyi MiklósOtthon Start Programingatlanpiac

Otthon start: ha ezt meglépi a kormány, minden megváltozhat + videó

Panyi Miklós a Facebookon arról számolt be, hogy az Otthon start program soha nem látott népszerűségnek örvend: a hitelpiac, az ingatlanpiac és az építőipar egyaránt mozgásban van. A posztban rámutatott, hogy szeptemberben és októberben is rekordmennyiségű, több mint 15 ezer hiteligénylés indult, és a program már több mint 50 ezer embert mozgatott meg országszerte.

2025. 10. 27. 21:28
Panyi Miklós a Hírtévé Mozaik c. műsorában Forrás: HírTV
Panyi Miklós legújabb Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Otthon start program nemcsak működik, hanem minden korábbinál jobban teljesít. Mint írta:

Az Otthon start Pprogram köszöni szépen, kiváló állapotban van!

A politikus szerint az ingatlanpiac többéves csúcson van, az ingatlaneladások száma folyamatosan nő, és a bankok arról számolnak be, hogy a hiteligénylések 80 százaléka az Otthon start keretében történik.

Panyi hozzátette, hogy 

már 6200 új lakásfejlesztés indult el, amelyek kifejezetten fiatalok számára készülnek, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is. 

A becslések szerint több tízezer fiatal és család kapcsolódott be a programba, és a lendület nem csökken.

„Van egy rossz hírem a fanyalgóknak: ez nem kifulladás, ez továbbra is szuperstart” – írta Panyi, hozzátéve, hogy 

már készül a program következő fázisa, a »Társasházi építményi jog«, amely „soha nem látott lendületet ad majd az újlakás-fejlesztéseknek és az építőiparnak”.

A poszt végén Panyi felhívta a figyelmet arra is, hogy a Hír TV Monitor műsora is az Otthon start programot mutatta be, amelyet itt nézhet meg:

Borítókép: Panyi Miklós a Hír TV Mozaik című műsorában (Fotó: Hír TV)


