Otthon start: ha ezt meglépi a kormány, minden megváltozhat + videó

Panyi Miklós legújabb Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Otthon start program nemcsak működik, hanem minden korábbinál jobban teljesít. Mint írta:

Az Otthon start Pprogram köszöni szépen, kiváló állapotban van!

A politikus szerint az ingatlanpiac többéves csúcson van, az ingatlaneladások száma folyamatosan nő, és a bankok arról számolnak be, hogy a hiteligénylések 80 százaléka az Otthon start keretében történik.

Panyi hozzátette, hogy

már 6200 új lakásfejlesztés indult el, amelyek kifejezetten fiatalok számára készülnek, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is.

A becslések szerint több tízezer fiatal és család kapcsolódott be a programba, és a lendület nem csökken.

„Van egy rossz hírem a fanyalgóknak: ez nem kifulladás, ez továbbra is szuperstart” – írta Panyi, hozzátéve, hogy

már készül a program következő fázisa, a »Társasházi építményi jog«, amely „soha nem látott lendületet ad majd az újlakás-fejlesztéseknek és az építőiparnak”.

A poszt végén Panyi felhívta a figyelmet arra is, hogy a Hír TV Monitor műsora is az Otthon start programot mutatta be, amelyet itt nézhet meg:

video.hirtv.hu