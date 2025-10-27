Nyílt levelet kapott Nagy Ervin a Schmidt Mária agyonverését megjelenítő színdarab miatt

A Mandiner munkatársa mindehhez azt írta, „kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában. Azzal nincs bajom, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben. De az, hogy a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen, a neve Schanda (!) Vera legyen, a darab egy pontján ládába zárják, majd bottal agyonverjék, ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam: elmentek a rákba Pintér Bélával az élen!”