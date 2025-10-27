Nyílt levelet kapott Nagy Ervin a Schmidt Mária agyonverését megjelenítő színdarab miatt

A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Gulyás Gergely Kristóf egy nyílt levelet tett közzé a közösségi oldalán, amelyben Nagy Ervint, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagját kérdezte arról, miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást a hatalmas botrányt kavaró darab.
Az Átrium új darabjában Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum igazgatóját a színpadon botokkal agyonverik. Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ezért kérdezem: erre gondolt, amikor a társulat támogatását megszavazták? Ön szerint ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?
– írta Gulyás Gergely Kristóf.