Nyílt levelet kapott Nagy Ervin a Schmidt Mária agyonverését megjelenítő színdarab miatt

Dagad az újabb botrány az Átrium színházban bemutatott darab miatt.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 18:53
Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész Forrás: mandiner
A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Gulyás Gergely Kristóf egy nyílt levelet tett közzé a közösségi oldalán, amelyben Nagy Ervint, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagját kérdezte arról, miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást a hatalmas botrányt kavaró darab. 

Forrás: Facebook

Az Átrium új darabjában Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum igazgatóját a színpadon botokkal agyonverik. Nesze neked gyűlöletkeltés! Ön a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriumának tagja, amely közpénzből támogatta ezt az előadást. Ezért kérdezem: erre gondolt, amikor a társulat támogatását megszavazták? Ön szerint ez belefér a közpénzből finanszírozott »művészet« kategóriájába?

– írta Gulyás Gergely Kristóf. 

Hozzátette, 

Ha már közélet: ez a Tisza Párt politikai álláspontja is? Ez az a szellemiség, amit a párt nevében ön képvisel a kulturális életben? Ez lenne a »szeretetország«, hogy botokkal agyonverjük azt, akivel nem értünk egyet? Mert ma ott tartunk, hogy a Tisza Párt vezetői újságírókat lökdösnek, fegyverrel állnak színpadra, és most már olyan darabot játszik egy budapesti színház, amelyben egy Fideszhez köthető közéleti személyt vernek agyon bottal.

Amint arról már korábban beszámoltunk, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”, ezúttal  

Pintér Béla rendező vitt színpadra egy olyan darabot, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik.

 Minderre Lentulai Krisztián, a Mandiner munkatársa hívta fel a figyelmet, aki videóbejegyzésében a nemzeti oldal nevében kérte ki magának, hogy a „sztárrendező” saját aktuálpolitikai véleményét ilyen formába önti és tárja a nézők elé.

Lentulai elmondta, a színdarabban a Terror Háza főigazgatóját egy férfi alakítja, aki parókával nőnek lett beöltöztetve, neve pedig a darabban Schanda Vera. – Ezt a karaktert a darab egy bizonyos pontján bezárják egy ládába, majd agyonverik bottal – tudatta az influenszer, aki azt is szóvá tette: mindeközben a jobboldali politikusokat és közszereplőket támadják azzal, hogy a közbeszéd ilyen „gatyára lerohadt”. 

– Nem érzitek kicsit furcsának, hogy mi vagyunk elővéve a semmiségért? Pintér Bélák, meg a balliberális kulturális elit meg színpadra viszi Schmidt Mária karakterét, majd bottal agyonveri és ládába zárja? Akkor ki felelős itt a közbeszéd leromlásáért? 

– tette fel a kérdést Lentulai Krisztián.

A Mandiner munkatársa mindehhez azt írta, „kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában. Azzal nincs bajom, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben. De az, hogy a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen, a neve Schanda (!) Vera legyen, a darab egy pontján ládába zárják, majd bottal agyonverjék, ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam: elmentek a rákba Pintér Bélával az élen!”

Borítókép: Pintér Béla darabjában Schmidt Máriát alakító férfi színész (Forrás: Mandiner)

