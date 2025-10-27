Lánczi TamásSchmidt MáriaSzuverenitásvédelmi HivatalerőszakHadházy Ákos

Lánczi Tamás a Schmidt Mária-ügyről: A külföldről finanszírozott erők legitimálni akarják az erőszakot

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke egy mintázatra hívta fel a figyelmet, amelybe illeszkedik az a színdarab, amelyben bottal verik agyon Schmidt Máriát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 16:47
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Először egy színpadon a miniszterelnök lelövését játsszák el, megfenyegetik a köztársasági elnököt, majd csaknem meglincselnek egy ferences szerzetest, amiért harangozni merészelt, most pedig egy liberális színházi előadásban Schmidt Mária konzervatív történész és közéleti szereplő agyonverését imitálják” – hívta fel a figyelmet egy mintázatra Lánczi Tamás a közösségi oldalán.

Mindez egy egyértelmű trendet mutat: a külföldről finanszírozott erők legitimálni akarják az erőszakot, ugyanis valódi társadalmi támogatottság híján egyetlen eszközük maradt: a fizikai erőszakra való felbujtás

– hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

 „Innen érthető meg Hadházy Ákos tavaszi kijelentése is, amelyben úgy fogalmazott, hogy ukrán mintára Majdan-típusú felkelésre van szükség”

– mutatott rá Lánczi Tamás. „Nem kell Majdan, nem kellenek ukrán módszerek, nem kellenek Ilaria Salisok” – szögezte le.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Pintér Béla rendező páros lábbal szállt bele a nemzeti oldalba. A Kabuki nevezetű darabban Schmidt Mária alakját mutatják be torzítva, majd egy ládába zárják és agyonverik. A színdarabban a Terror Háza főigazgatóját egy férfi alakítja, aki parókát visel és nőnek lett beöltöztetve, neve pedig a darabban Schanda Vera.

Megírtuk, Szentkirályi Alexandra arra hívta fel a figyelmet, hogy a darabot a tiszás Nagy Ervin által támogatott Átrium színházban adták elő. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta: ez ellen politikai hovatartozástól függetlenül fel kell szólalni. Mert ha nem,

akkor minden lépéssel egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez ne csak színpadokon történjen, hanem valaki felhatalmazva érezze magát arra, hogy az utcán is megtegye.

Borítókép: Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.