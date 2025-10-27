Lánczi Tamás a Schmidt Mária-ügyről: A külföldről finanszírozott erők legitimálni akarják az erőszakot

„Először egy színpadon a miniszterelnök lelövését játsszák el, megfenyegetik a köztársasági elnököt, majd csaknem meglincselnek egy ferences szerzetest, amiért harangozni merészelt, most pedig egy liberális színházi előadásban Schmidt Mária konzervatív történész és közéleti szereplő agyonverését imitálják” – hívta fel a figyelmet egy mintázatra Lánczi Tamás a közösségi oldalán.

Mindez egy egyértelmű trendet mutat: a külföldről finanszírozott erők legitimálni akarják az erőszakot, ugyanis valódi társadalmi támogatottság híján egyetlen eszközük maradt: a fizikai erőszakra való felbujtás

– hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

„Innen érthető meg Hadházy Ákos tavaszi kijelentése is, amelyben úgy fogalmazott, hogy ukrán mintára Majdan-típusú felkelésre van szükség”

– mutatott rá Lánczi Tamás. „Nem kell Majdan, nem kellenek ukrán módszerek, nem kellenek Ilaria Salisok” – szögezte le.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Pintér Béla rendező páros lábbal szállt bele a nemzeti oldalba. A Kabuki nevezetű darabban Schmidt Mária alakját mutatják be torzítva, majd egy ládába zárják és agyonverik. A színdarabban a Terror Háza főigazgatóját egy férfi alakítja, aki parókát visel és nőnek lett beöltöztetve, neve pedig a darabban Schanda Vera.

Megírtuk, Szentkirályi Alexandra arra hívta fel a figyelmet, hogy a darabot a tiszás Nagy Ervin által támogatott Átrium színházban adták elő. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta: ez ellen politikai hovatartozástól függetlenül fel kell szólalni. Mert ha nem,

akkor minden lépéssel egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez ne csak színpadokon történjen, hanem valaki felhatalmazva érezze magát arra, hogy az utcán is megtegye.

Borítókép: Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)