Schmidt Mária: A jelenlegi európai elitnek lejárt a szavatossági ideje

A jelenlegi európai elitnek „lejárt a szavatossági ideje” , az embereknek észhez kell térniük, a saját érdekeiket fel kell ismerniük, és más vezetőket kell választaniuk – hangsúlyozta a Terror Háza Múzeum főigazgatója pénteken a tihanyi Tranzit fesztiválon.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója ( Fotó: MTI/Katona Tibor)

Schmidt Mária a Világrendetlenség – Mi lesz veled, Európa? című beszélgetésen azt mondta, Európa vezetői képességhiányban szenvednek, és nem is akarják megérteni azt, hogy az orosz–ukrán háború mekkora károkat okoz egész Európának.

A történész szerint Európa vezető országaiban is politikai káosz van, példaként említette Nagy-Britanniát, Franciaországot és Németországot.

Az Európai Unióra az a jellemző, hogy „nincs politika, nincs elképzelés, hatalmas bürokrácia vezeti”, és a versenyképességről szóló tervet – amit maga az EU rendelt meg – sem hajlandók megvitatni a vezetői, mondta a Terror Háza Múzeum főigazgatója.

Schmidt Mária arra a kérdésre, hogy az EU képes lenne-e bábkormányt állítani Magyarországra, azt válaszolta: ez a szándék már régóta megvan, Márki-Zay Péterrel is volt kísérletük, beálltak mögé, mégsem sikerült neki győzni. A történész úgy véli, nem sok különbség van Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Márki-Zay Péter között.

Kiemelte:

a magyar emberek nem dőlnének be Magyar Péternek, a magyar emberek szavazata nem eladó,

még ha azzal a kampánnyal is állna ki Magyar Péter, hogy Magyarországra hozza az EU-s pénzeket.

Ukrajna uniós csatlakozásáról a főigazgató azt mondta, pozitív dolgok nélkül csak negatívak lennének, ha Ukrajnát felvennék az unióba. Hozzátette, a magyar emberek nem akarják, hogy ez a háború folytatódjon, és tudják, hogy Magyarországot gazdaságilag is nagyon rosszul érintené, ha felvennék Ukrajnát.

A magyar kormány tevékenységét úgy értékelte,

a kabinet a magyar emberek érdekeit képviseli mindenkivel szemben,

és mindent megtesz annak érdekében, hogy a családok, a keresztény értékek és a magyarok megmaradása álljon mindenek felett.

Schmidt Mária arra a kérdésre, hogy milyen lenne Magyar Péter első száz napja miniszterelnökként, azt mondta: szerinte pályázatot írna ki minden pozícióra, mert nincs csapata.