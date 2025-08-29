tranzit fesztiválSzánthó MiklóstihanyTakács Szabolcs

Magyar Péter csupán külpolitikai eszköz Brüsszel kezében

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet járta körbe az amerikai–magyar viszonyokat a tihanyi Tranziton. A panelbeszélgetésen szó esett az amerikai és az európai mélyállam működéséről, de Magyar Péterről is.

Máté Patrik
2025. 08. 29. 16:50
– Jövőre lesz 250 éves, és ez jó apropó lesz arra, hogy megnézzék, hogy néznek ki – fogalmazott Takács Szabolcs a tihanyi Tranzit fesztiválon a magyar–amerikai kapcsolatokról szóló kerekasztal-beszélgetésen. A washingtoni magyar nagykövet úgy látja, hogy a radikális liberálisoknak majdnem sikerült tönkretenniük azt, ami egybetartja az Egyesült Államokat, az egyéni szabadságjogokat, valamint a gazdasági prosperitást.

Tihany, 2024. augusztus 24. A tihanyi Tranzit fesztivál helyszíne a Balaton partján 2024. augusztus 24-én. MTI/Katona Tibor
A tihanyi Tranziton szó esett a magyar–amerikai kapcsolatokról (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, hogy a woke-őrület alapjaiban kérdőjelezte meg az amerikai kivételességtudatot. Mint jelezte, a woke-ideológia megvan Európában is, azonban míg az Egyesült Államokban van erre a válasz Donald Trump amerikai elnök részéről, addig az összeurópai válasz még várat magára.

Takács Szabolcs szerint a MAGA-mozgalom egy reakció a liberális kihívásokra, míg külpolitikai értelemben újra elővették a Monroe-doktrínát, miszerint Amerika az amerikaiaké. A nagykövet kiemelte, hogy az amerikaiaknak is el szokta mondani: az oroszoknak és a kínaiaknak is vannak hasonló szempontjaik és motivációik. 

Tavaly a józan ész nyert az Egyesült Államokban, ezért döntöttek a Republikánus Párt mellett

– tette hozzá.

A nagykövet jelezte, az amerikaiak el akarják kerülni azt, hogy az Egyesült Államok ismét évtizedekig tartó háborúkba bonyolódjon bele. Ehelyett békét szeretnének, ami hajaz a magyar hozzáállásra is.

Erős amerikai–magyar kapcsolatok

Szánthó Miklós úgy látja, a MAGA-mozgalom sikere mögött az a realista felismerés áll, hogy globalisták rossz irányba viszik a világot. Úgy véli, hogy a patriotizmust összhangba lehet hozni a közérdekkel.

Komoly kapcsolódás a trumpizmus és a magyar patriotizmus között, hogy a posztmodern, a baloldalt magába olvasztó liberalizmus rossz, olyan dolgokat propagálnak, ami élet- és családellenes

– tette hozzá.

Mint mondta, a liberális elitek nem az emberek érdekeit szolgálják, hanem a sajátjukat. Erre mondott nemet Trump először 2016-ban, és most sikerült újra elindítani a mélyállam lebontásának a folyamatát. Azonban Európában ez még várat magára.

Trumppal az Egyesült Államokban győzött a Make America Great Again mozgalom. Győzhet-e Európában az Orbán Viktor által meghirdetett Make Europe Great Again mozgalom?

– tette fel a kérdést Bayer Zsolt, lapunk publicistája, a beszélgetés moderátora.

Szánthó Miklós szerint Amerikában az intézményrendszer meg tudta gátolni, hogy a liberálisok kiiktassák a MAGA-mozgalmat. 

De a brüsszeli mélyállam ennél sokkal rafináltabb

– húzta alá.

Példaként említette Ausztriát, Hollandiát, Németországot, valamint Franciaországot is. Úgy véli, nem vagyunk messze attól, hogy a németek betiltsák az AfD-t, majd emlékeztetett, hogy a franciák Marine le Pent eltiltották a következő elnökválasztáson való részvételtől.

A magyar jobboldal működése nem csupán rendszerhiba, hanem kiépült egy olyan stratégia és intézményi struktúra, ami ellene megy a brüsszeli mélyállam szervezkedésének

– vélekedett Szánthó Miklós.

Magyar Péterre utalva elmondta, hogy ugyanúgy valósítaná meg a brüsszeli mélyállam követeléseit, ahogy az elődei tették.

Takács Szabolcs szerint Trump számára fontos, hogy egyre több európai országban legyen konzervatív kormány. Kiemelte: az amerikaiak komolyan veszik, hogy Európában is legyen egy fordulat.

Érdekük, hogy legyen egy patrióta fordulat Európában is

– tette hozzá.

Magyar Péter csak egy eszköz

Szánthó Miklós hazánk céljaként említette, hogy valamennyi nagyhatalommal jó kapcsolataink legyenek. Szerinte aki ennek ellentmond, az a magyar érdekkel ellentétes álláspontot képvisel.

A magyar érdek, hogy jó viszonyunk legyen az összes nagyhatalommal

– húzta alá.

Magyar Péter csupán egy külpolitikai eszköz Brüsszel kezében

– fogalmazott Szánthó Miklós.

Úgy véli, hogy a magyar ellenzéki oldalon volt egy garnitúracsere, azonban az nem változott, hogy a fontos témákról miként vélekedik a hazai baloldal. Annak kapcsán, hogy a Tisza Párt többkulcsos adót vezetne be, elmondta, hogy amikor a baloldal valamit felülvizsgál, az azt jelenti, hogy eltörlik, ami jó az emberek számára.

A Fidesz kormányzásával azok is jól járnak, akik nem a Fideszre szavaznak. A Tisza kormányzásával azok sem járnának jól, akik a Tiszára szavaznak

– rögzítette az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Takács Szabolcs szerint az elkövetkező időkben lesznek olyan fejlemények, amelyek még tovább erősítik az amerikai–magyar kapcsolatokat. Szánthó Miklós pedig úgy vélekedett, hogy megszűnt a magyar politikába történő amerikai beavatkozás. De megszűnt az is, hogy a USAID finanszírozza a magyar baloldali szervezeteket.

A Soros-hálózat továbbra is működni fog, de önmagában már az, hogy Donald Trumpnak hívják az amerikai elnököt, nyertes helyzetet eredményez Magyaroszág számára

– fogalmazott a beszélgetés végén Szánthó Miklós.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

