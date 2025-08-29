Magyar Péter csupán külpolitikai eszköz Brüsszel kezében

– Jövőre lesz 250 éves, és ez jó apropó lesz arra, hogy megnézzék, hogy néznek ki – fogalmazott Takács Szabolcs a tihanyi Tranzit fesztiválon a magyar–amerikai kapcsolatokról szóló kerekasztal-beszélgetésen. A washingtoni magyar nagykövet úgy látja, hogy a radikális liberálisoknak majdnem sikerült tönkretenniük azt, ami egybetartja az Egyesült Államokat, az egyéni szabadságjogokat, valamint a gazdasági prosperitást.

A tihanyi Tranziton szó esett a magyar–amerikai kapcsolatokról (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, hogy a woke-őrület alapjaiban kérdőjelezte meg az amerikai kivételességtudatot. Mint jelezte, a woke-ideológia megvan Európában is, azonban míg az Egyesült Államokban van erre a válasz Donald Trump amerikai elnök részéről, addig az összeurópai válasz még várat magára.

Takács Szabolcs szerint a MAGA-mozgalom egy reakció a liberális kihívásokra, míg külpolitikai értelemben újra elővették a Monroe-doktrínát, miszerint Amerika az amerikaiaké. A nagykövet kiemelte, hogy az amerikaiaknak is el szokta mondani: az oroszoknak és a kínaiaknak is vannak hasonló szempontjaik és motivációik.

Tavaly a józan ész nyert az Egyesült Államokban, ezért döntöttek a Republikánus Párt mellett

– tette hozzá.

A nagykövet jelezte, az amerikaiak el akarják kerülni azt, hogy az Egyesült Államok ismét évtizedekig tartó háborúkba bonyolódjon bele. Ehelyett békét szeretnének, ami hajaz a magyar hozzáállásra is.

Erős amerikai–magyar kapcsolatok

Szánthó Miklós úgy látja, a MAGA-mozgalom sikere mögött az a realista felismerés áll, hogy globalisták rossz irányba viszik a világot. Úgy véli, hogy a patriotizmust összhangba lehet hozni a közérdekkel.

Komoly kapcsolódás a trumpizmus és a magyar patriotizmus között, hogy a posztmodern, a baloldalt magába olvasztó liberalizmus rossz, olyan dolgokat propagálnak, ami élet- és családellenes

– tette hozzá.

Mint mondta, a liberális elitek nem az emberek érdekeit szolgálják, hanem a sajátjukat. Erre mondott nemet Trump először 2016-ban, és most sikerült újra elindítani a mélyállam lebontásának a folyamatát. Azonban Európában ez még várat magára.

Trumppal az Egyesült Államokban győzött a Make America Great Again mozgalom. Győzhet-e Európában az Orbán Viktor által meghirdetett Make Europe Great Again mozgalom?

– tette fel a kérdést Bayer Zsolt, lapunk publicistája, a beszélgetés moderátora.