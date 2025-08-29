Ezért fontos, hogy kivezették a hálapénz rendszerét a magyar egészségügyből

– A Kádár-korszakból jött, hogy az orvosoknak pluszjavakat juttassanak, és ez túl mélyen gyökerezett be a magyar társadalomba – fogalmazott Kőnig Róbert gyermeksebész a hálapénz rendszeréről a tihanyi Tranziton a magyar egészségügy helyzetéről szóló kerekasztal-beszélgetésen. Véleménye szerint a XXI. századi magyar egészségügy nagy vívmánya volt a hálapénzrendszer megszüntetése. Beszámolt róla: néha még tapasztalni, hogy a betegek hálapénzt akarnak adni az orvosoknak, de megjegyezte, hogy az egészségügy sokkal jobb irányba fordult.

Fotó: Teknős Miklós

Végvári Tamás elmondta, hogy a hálapénz az egyik legnagyobb rákfenéje az egészségügynek. Az Országos Kórházi Főigazgatóság igazgatója szerint az orvosok sokkal inkább a szakmai szempontokat képviselik azzal, hogy megszűnt a kiszolgáltatottságuk a paraszolvencia irányába.

Kőnig Róbert szerint az egészségügyről szóló negatív hírek felülreprezentáltak a médiában.

Mint mondta, van mit fejleszteni azon, hogy a magyar társadalom megértse az egészségügy fejlesztését.

Végvári Tamás szerint jelentősen nőtt az egészségügy forrásigénye azzal, hogy az emberek az új technológiák és az ellátórendszer fejlődése miatt egyre tovább élnek. A háziorvosi rendszer kapcsán elmondta, hogy a fiatalabb generációknak sokkal jobban imponál az a technológiai változás, ami végbement az egészségügybe. Ezért az a trend, hogy egy orvos legyen inkább specialista, mint egy olyan gyógyító, aki sokféle területhez ért. Úgy véli, hogy nem újult meg a háziorvosi rendszer, azonban egy változás új perspektívát jelenthetne az orvosok számára.

Kőnig Róbert véleménye szerint nem elég vonzó a háziorvosi rendszer, azonban a rendszer már elmozdult. De időbe telik, hogy megjöjjenek az eredmények. Végvári Tamás szerint nagyon jó lenne, ha a mindenkori magyar kormány mindig jóban lenne a háziorvosokkal.

Kőnig Róbert úgy véli, mindenki azt akarja, hogy rendben legyen az egészségügy.

Mint mondta, az egészségügy egy olyan rendszer, ami folyamatosan működik, amit így nagyon nehéz felújítani. Kiemelte, hogy az egészségügy sosem lesz kész, de szerinte ebben a szektorban még nagyon sok tartalék van, hogy jobb hatásfokkal működjön a rendszer.