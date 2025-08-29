tranzit fesztiválLázár JánosRogán AntaltihanySzijjártó Péter

Igazi sztárparádé lesz idén a tihanyi Tranziton

Több miniszter is előadást tart az idei Tranziton, ami hagyományosan az őszi politikai szezon nyitányát jelenti. A résztvevők meghallgathatják Szijjártó Péter, Rogán Antal és Bóka János gondolatait, míg Lázár János egy Lázárinfóval jelentkezik Tihanyból. De ezenkívül is számos kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők.

Máté Patrik
2025. 08. 29. 4:52
Fotó: MTI/Katona Tibor
Ma kezdődnek az előadások és a kerekasztal beszélgetések a tihanyi Tranzit fesztiválon. A rendezvény évek óta a jobboldali, szuverenista gondolkodás egyik meghatározó fóruma. A őszi politikai szezon nyitányának számító fesztivál központi témája idén a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása. Kiemelt figyelmet kap az európai politikai nyomásgyakorlás hatása Magyarországra, a gazdasági önállóság biztosításának lehetőségei, valamint az ország jövőjét meghatározó stratégiai iparágak megerősítése. 

Tihany, 2024. augusztus 24. Érdeklődők a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én. Szemben Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke (j), mellette Kunfalvi Nóra vitavezető (k) és Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a Mindenki függ valakitől? - A magyar szuverenitás kérdései című vitán. MTI/Katona Tibor
Mindig nagy érdeklődés övezi a Tranzit fesztivált (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Szó lesz az egészségügyi rendszer fejlesztési irányairól, a külpolitikai orientációról és az űrkutatásban rejlő technológiai, valamint geopolitikai lehetőségekről is. A programok között kiemelt beszélgetések, szakmai előadások és interaktív viták szerepelnek, amelyeket a Tranzit hivatalos Facebook-oldalán élőben is lehet követni.

 

Akik biztosan ott lesznek

A meghívottak között kormányzati döntéshozók és elismert szakértők egyaránt megtalálhatók. A miniszterek közül péntek délelőtt Szijjártó Péter, míg szombat délelőtt Rogán Antal, délután pedig Bóka János tart előadást, bemutatva saját területük stratégiai kihívásait és jövőbeni kilátásait.

Lázár János péntek délután Lázárinfót fog tartani a Tranziton.

Békés Márton, a politikai fesztivált szervező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja, a Kommentár folyóirat főszerkesztője korábban lapunknak a fesztivál legfontosabb témái kapcsán megjegyezte, hogy azok mindig aktuálisak, nemcsak rövid, hanem középtávon is: szólnak a szuverenitásról, a stratégiáról, a jövőképről.

Mindháromra szükségünk van, ezek ráadásul összefüggnek egymással. Lesz idő, mód és lehetőség megvitatni, hogy a 21. század harmadik évtizedének közepén járva hogyan tudjuk ezeket a legütőképesebben képviselni

– tette hozzá.

Annak kapcsán, hogy a Tranzitot mi különbözteti meg más fesztiváloktól, Békés Márton a hosszú hagyományt emelte ki. Emlékeztetett, hogy a Tranzit-folyamat 2009-ben kezdődött, évi három rendezvénye közül a nyári fesztiválnak 2017 óta ad helyet Tihany. Jelezte, hogy évről évre bővül a résztvevők száma és a kiállítók sora, így a közösségek közösségként funkcionálnak. Számos társaság, csoport, agytröszt tud bemutatkozni, nem is beszélve az állami szervezetek és kulturális intézmények sokaságáról.

 

Akik megfutamodtak

A Tranzit szervezőbizottsága közölte, hogy a fesztiválra meghívást kapott Dobrev Klára és Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői, Jávor Benedek, a Párbeszéd korábbi EP-képviselője, Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság érdekvédelmi vezetője, Kollár Kinga és Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői, valamint Ungváry Krisztián történész.

Azonban egyikük sem vállalta a vitát.

 

Borítókép: Tranzit fesztivál (Fotó: MTI/Katona Tibor)

