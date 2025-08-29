Igazi sztárparádé lesz idén a tihanyi Tranziton

Ma kezdődnek az előadások és a kerekasztal beszélgetések a tihanyi Tranzit fesztiválon. A rendezvény évek óta a jobboldali, szuverenista gondolkodás egyik meghatározó fóruma. A őszi politikai szezon nyitányának számító fesztivál központi témája idén a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása. Kiemelt figyelmet kap az európai politikai nyomásgyakorlás hatása Magyarországra, a gazdasági önállóság biztosításának lehetőségei, valamint az ország jövőjét meghatározó stratégiai iparágak megerősítése.

Mindig nagy érdeklődés övezi a Tranzit fesztivált (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Szó lesz az egészségügyi rendszer fejlesztési irányairól, a külpolitikai orientációról és az űrkutatásban rejlő technológiai, valamint geopolitikai lehetőségekről is. A programok között kiemelt beszélgetések, szakmai előadások és interaktív viták szerepelnek, amelyeket a Tranzit hivatalos Facebook-oldalán élőben is lehet követni.

Akik biztosan ott lesznek

A meghívottak között kormányzati döntéshozók és elismert szakértők egyaránt megtalálhatók. A miniszterek közül péntek délelőtt Szijjártó Péter, míg szombat délelőtt Rogán Antal, délután pedig Bóka János tart előadást, bemutatva saját területük stratégiai kihívásait és jövőbeni kilátásait.

Lázár János péntek délután Lázárinfót fog tartani a Tranziton.

Békés Márton, a politikai fesztivált szervező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja, a Kommentár folyóirat főszerkesztője korábban lapunknak a fesztivál legfontosabb témái kapcsán megjegyezte, hogy azok mindig aktuálisak, nemcsak rövid, hanem középtávon is: szólnak a szuverenitásról, a stratégiáról, a jövőképről.

Mindháromra szükségünk van, ezek ráadásul összefüggnek egymással. Lesz idő, mód és lehetőség megvitatni, hogy a 21. század harmadik évtizedének közepén járva hogyan tudjuk ezeket a legütőképesebben képviselni

– tette hozzá.

Annak kapcsán, hogy a Tranzitot mi különbözteti meg más fesztiváloktól, Békés Márton a hosszú hagyományt emelte ki. Emlékeztetett, hogy a Tranzit-folyamat 2009-ben kezdődött, évi három rendezvénye közül a nyári fesztiválnak 2017 óta ad helyet Tihany. Jelezte, hogy évről évre bővül a résztvevők száma és a kiállítók sora, így a közösségek közösségként funkcionálnak. Számos társaság, csoport, agytröszt tud bemutatkozni, nem is beszélve az állami szervezetek és kulturális intézmények sokaságáról.