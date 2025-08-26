Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Ismét megfutamodott az ellenzék a nyilvános vitától

Bár mindig a vitáért kapálóznak, mégsem mernek kiállni a Tranziton.

2025. 08. 26.
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
A Tranzit Politikai Fesztivál hagyományosan a különböző politikai nézőpontok ütköztetésének terepe, idén azonban elmarad a kormány és az ellenzék nyilvános vitája – közölte a Tranzit szervezőbizottsága kedden. A szervezők rámutattak, hogy ezzel egy fontos, a társadalom szélesebb rétegeit is megszólító párbeszéd lehetősége veszett el.

Tihany, 2024. augusztus 24. A tihanyi Tranzit fesztivál helyszíne a Balaton partján 2024. augusztus 24-én. MTI/Katona Tibor
Fotó: MTI/Katona Tibor

A meghívottak között szerepelt többek között Dobrev Klára és Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselői, Jávor Benedek, a Párbeszéd korábbi EP-képviselője, Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság érdekvédelmi vezetője, Kollár Kinga és Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői, valamint Ungváry Krisztián történész – sorolták, kiemelve: 

egyikük sem vállalta a vitát.

A meghívás minden esetben nyitott és egyenlő feltételeket biztosít, céljuk az érdemi, akár éles hangvételű, de kulturált vita – hangsúlyozták. Hozzátették: több résztvevő és felszólaló is sajnálatát fejezte ki a vita elmaradása miatt, mondván, a Tranzit Fesztivál megfelelő színtér a vélemények ütköztetésére.

A fesztivál így idén főként a jobboldali, szuverenista gondolatkör képviselőinek előadásaival telik majd, de a szervezők remélik, hogy a jövőben az ellenzéki politikusok is összeszedik a bátorságukat az oly sokat emlegetett vitához – jegyezték meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

