Összenő, ami összetartozik – Pojácacsúcs volt Hódmezővásárhelyen

A botrányos kijelentéseibe belebukott Márki-Zay Péter, a baloldali összefogás legutóbbi közös miniszterelnök-jelöltje már hónapok óta kampányol Magyar Péternek. A csütörtöki nagy nap lehetett számára, aznap ugyanis személyesen mehetett el csápolni a Tisza elnökének hódmezővásárhelyi rendezvényére. Nincs új a nap alatt: összenő, ami összetartozik.

Márki-Zay Péter (Forrás: Facebook)

Emlékezetes: a baloldali pártok Márki-Zay Pétert indították miniszterelnök-jelöltként a legutóbbi, 2022-es országgyűlési választáson, egyébként hasonló mesével, mint most Magyar Pétert: „a kiábrándult fideszeses családapaként”, valóságos „messiásként” vezették be a köztudatba. Aztán, ahogyan utódjánál, úgy a hódmezővásárhelyi polgármesternél is lépésről lépésre hullott le a lepel, derült ki, hogy valójában hogyan gondolkodik a magyar emberekről, illetve, hogy az ő kampányát is Brüsszel és a guruló dollárok segítik.

Márki-Zay kezdeti népszerűsége végül semmivé lett, mert vállalhatatlan, arrogáns és botrányos kijelentései egyértelművé tették, hogy egyszerűen alkalmatlan a kormányfői posztra. Ezt a szavazók is idejében megértették.

A baloldali összefogás vezetője a maga idejében sem szűkölködött hétköznapinak a legkevésbé sem mondható kijelentésekben. Mindannyian emlékezhetünk, hogy önmagát többször is messiásnak nevezte, de volt még ott, ahonnan ez az észrevétel jött.