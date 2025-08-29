Márki-Zay PéterBALLIBERÁLIS BUKÁSOKTisza PártballiberálisokMagyar Péter

Összenő, ami összetartozik – Pojácacsúcs volt Hódmezővásárhelyen

Magyar Péter Márki-Zay Péterrel, a baloldal korábbi bukott kormányfőjelöltjével találkozott csütörtökön este Hódmezővásárhelyen. 

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 16:41
MAGYAR PÉTER ÉS MÁRKI-ZAY PÉTER HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN TALÁLKOZOTT EGYMÁSSAL (FORRÁS: FACEBOOK)
A botrányos kijelentéseibe belebukott Márki-Zay Péter, a baloldali összefogás legutóbbi közös miniszterelnök-jelöltje már hónapok óta kampányol Magyar Péternek. A csütörtöki nagy nap lehetett számára, aznap ugyanis személyesen mehetett el csápolni a Tisza elnökének hódmezővásárhelyi rendezvényére. Nincs új a nap alatt:  összenő, ami összetartozik.

Márki-Zay Péter (Forrás: Facebook)

Emlékezetes: a baloldali pártok Márki-Zay Pétert indították miniszterelnök-jelöltként a legutóbbi, 2022-es országgyűlési választáson, egyébként hasonló mesével, mint most Magyar Pétert: „a kiábrándult fideszeses családapaként”, valóságos „messiásként” vezették be a köztudatba. Aztán, ahogyan utódjánál, úgy a hódmezővásárhelyi polgármesternél is lépésről lépésre hullott le a lepel, derült ki, hogy valójában hogyan gondolkodik a magyar emberekről, illetve, hogy az ő kampányát is Brüsszel és a guruló dollárok segítik.

Márki-Zay kezdeti népszerűsége végül semmivé lett, mert vállalhatatlan, arrogáns és botrányos kijelentései egyértelművé tették, hogy egyszerűen alkalmatlan a kormányfői posztra. Ezt a szavazók is idejében megértették.

A baloldali összefogás vezetője a maga idejében sem szűkölködött hétköznapinak a legkevésbé sem mondható kijelentésekben. Mindannyian emlékezhetünk, hogy önmagát többször is messiásnak nevezte, de volt még ott, ahonnan ez az észrevétel jött.

Rendszeresen sértegette, gyalázta a Fidesz szavazóit (csakúgy, mint mostanság a Tisza Párt):  pincében tartott, trágyával etetett gombáknak, ostoba, tudatlan, fogyatékos embereknek, vidéki agymosottaknak, aberráltaknak nevezte őket.

Az idősek halálában reménykedett, annak érdekében, hogy így kaparinthassa meg a hatalmat (csakúgy, mint mostanság a Tisza). Ennek egyik szégyenletes példája volt, amikor arról beszélt: „A Covid is kiirtotta az idősebb magyarokat, akik nagyobb eséllyel szavaznak a Fideszre.” Jó iránynak nevezte, hogy „pusztulnak az idősek”.

Meglehetősen sajátos büszkeséggel azzal dicsekedett, hogy a támogatói között vannak fasiszták és kommunisták is.

Mindemellett meg akarta szüntetni a minimálbért és Indiába akarta küldeni az embereket szemműtétre.

Manapság pedig kénytelenek vagyunk megállapítani: mindent összevetve nagyrészt a baloldal korábbi bukott kormányfőjelöltje kitaposott útját követi a Tisza Párt vezére. 

Ezen a felvételen is jól látszik 2.13-tól, hogy Márki-Zay Péter valóban ott volt Magyar Péter hódmezővásárhelyi rendezvényén és fejezte ki teljes elkötelezettségét a Tisza-vezér esetleges győzelme mellett.

Borítókép: Magyar Péter és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen találkozott (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

