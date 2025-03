Nincs másik ellenzék: a korábbi miniszterelnök-jelöltet másolja Magyar Péter

Egy másik mozgóurnás szavazatszámláló is megvetéssel írt arról a választóról, akihez ellátogatott: „Az egyik helyen olyan büdös volt, hogy majdnem visszafordultam a küszöbről. Esküszöm, még éjjel egykor, mikor hazaértem, is éreztem magamon a szagot, pedig délután 3 körül voltunk ott.” Akadt olyan baloldali aktivista is, aki gúnyosan írta, hogy egyes választók „nem rosszul látók, hanem ténylegesen analfabéták, önmaguk ellátásáról is gondoskodni képtelen emberek. Nem fizikailag, szellemileg. Mintha hatévesek lennének.”

Ismerősek ezek a szavak és jelzős szerkezetek, hiszen Magyar Péter a múlt évben kiszivárgott hangfelvételeken hasonlóan beszélt a saját híveiről, kollégáiról. Agyhalottaknak és ostobáknak minősítette a Tisza Párt európai parlamenti képviselőit, illetve büdöseknek nevezte a híveit, és lenézően beszélt a nyugdíjasokról, akikkel a rendezvényein beszélgetett.