Milliókkal lépett le ez a csaló + fotó

Csalás miatt szeretnének előkeríteni a rendőrök egy férfit, aki egészen elképesztően vert át valakit. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a férfi augusztus 19-én telefonon hívta fel a kiszemeltjét.

Banki ügyintézőnek adta ki magát és meggyőzte az áldozatát, hogy veszélyben van a pénze,

mert fel akarja valaki törni a bankszámláját.

Aki látta a férfit, hívja a rendőröket (Fotó: Police.hu)

Nem sokkal később ismét felhívta, ekkor már rendőrnek adta ki magát, és

meggyőzte az áldozatát, hogy vegye fel a pénzét

a számlájáról és a váci vasútállomáson adja át valakinek. Ez meg is történt, hatmillió forint került a csalóhoz. A rendőrök Glaser Károly Andrást gyanúsítják, és azt kérik, hogy aki tud róla valamit, hívja a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámát, vagy a 112 központi segélyhívó számot.