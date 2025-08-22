Milliókkal lépett le ez a csaló + fotó

Rendkívüli

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 20:04
Csalás miatt szeretnének előkeríteni a rendőrök egy férfit, aki egészen elképesztően vert át valakit. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a férfi augusztus 19-én telefonon hívta fel a kiszemeltjét. 

Banki ügyintézőnek adta ki magát és meggyőzte az áldozatát, hogy veszélyben van a pénze,

 mert fel akarja valaki törni a bankszámláját. 

Aki látta a férfit, hívja a rendőröket (Fotó: Police.hu)
Nem sokkal később ismét felhívta, ekkor már rendőrnek adta ki magát, és 

meggyőzte az áldozatát, hogy vegye fel a pénzét

a számlájáról és a váci vasútállomáson adja át valakinek. Ez meg is történt, hatmillió forint került a csalóhoz. A rendőrök Glaser Károly Andrást gyanúsítják, és azt kérik, hogy aki tud róla valamit, hívja a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámát, vagy a 112 központi segélyhívó számot.

Borítókép: Glaser Károly Andrást keresik (Forrás: Police.hu)

