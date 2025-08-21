Magyar Vöröskeresztcsalásgyógyszer

Vöröskeresztesnek adják ki magukat a csalók, így verik át a betegeket

Csalók hirdetnek cukorbetegeknek való gyógyszereket a Magyar Vöröskereszt nevében – hívta fel a figyelmet a szervezet. Leszögezték: nem foglalkoznak gyógyszersegélyezéssel, nem kereskednek gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

2025. 08. 21. 16:14
Ismeretlen személyek élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével és jogszabályokban is védett emblémájával – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a szervezet. 

Mint írták, a csalók cukorbetegek részére hirdetnek terméket, számukra készített gyógyszert az interneten keresztül a Vöröskereszt neve alatt.

A Magyar Vöröskereszt felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szervezet nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

Hangsúlyozták: a Vöröskereszt és Vörös Félhold nemzeti társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza. Az elmúlt időszakban megnövekedett számban érkeztek jelzések a Magyar Vöröskereszthez a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. 

A szervezet mindenkit óvatosságra int a különösen a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információkkal kapcsolatban

– emelték ki, majd kifejtették: gyanút kelthet többek között, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg.

