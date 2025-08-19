Két és fél milliárd Gmail-felhasználó adatait lophatta el egy nemzetközi hekkercsoport, köztük magánszemélyek és cégek neveihez jutottak hozzá, azonban öröm az ürömben, hogy a jelszavakat nem sikerült megkaparintaniuk – adta hírül a Forbes.
Két és fél milliárd Gmail-felhasználó adatait lophatták el a hekkerek
Magyar felhasználók is áldozatul eshettek.
Hozzáfűzik, pontosan az ilyen esetek miatt elengedhetetlen a kétfaktoros hitelesítés, ugyanis a csalók Google-alkalmazottnak álcázva is próbálkozhatnak. A hírt egyébként később a vállalat is megerősítette. Közölték azt is, érzékeny felhasználói adatok nem kerültek illetéktelenekhez.
A Redditen többen is arról számoltak be, hogy telefonon vagy e-mailben keresték meg őket, így akarták átvenni a hozzáférést a fiókjuk felett. Felhívták azonban a figyelmet arra, hogy a Google alkalmazottai nem keresik telefonon vagy e-mailben a felhasználókat, és a jelszavukat sem kérik el.
További Belföld híreink
A hírek szerint a hekkertámadásnak magyar felhasználók is áldozatul eshettek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát
A zöldbáró rendre botrányos kijelentéseivel hívja fel magára a figyelmet.
Rapid délutáni friss – Gyűlölködők „Szeretetországban” + videó
Egyre csak fokozódik a gyűlölet a Tisza Pártban, közben Ruszin-Szendi Romulusz ügyeinek sincs vége.
A gátlástalan hazudozó Magyar Péter most Orbán Viktorról terjesztett baromságot
Egész nap azt hajtogatja a Facebook-oldalán Magyar Péter, hogy Orbán Viktor nyaral, miközben a miniszterelnök az európai vezetőkkel tárgyalt.
Szaniszló Sándor hallgat a civil szervezetet vezető hölgyről, akivel közös nyaralója van a Balatonon
Hetvenmilliós támogatást kapott az érintett civil szervezet, kifejezetten a polgármester javaslatára.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát
A zöldbáró rendre botrányos kijelentéseivel hívja fel magára a figyelmet.
Rapid délutáni friss – Gyűlölködők „Szeretetországban” + videó
Egyre csak fokozódik a gyűlölet a Tisza Pártban, közben Ruszin-Szendi Romulusz ügyeinek sincs vége.
A gátlástalan hazudozó Magyar Péter most Orbán Viktorról terjesztett baromságot
Egész nap azt hajtogatja a Facebook-oldalán Magyar Péter, hogy Orbán Viktor nyaral, miközben a miniszterelnök az európai vezetőkkel tárgyalt.
Szaniszló Sándor hallgat a civil szervezetet vezető hölgyről, akivel közös nyaralója van a Balatonon
Hetvenmilliós támogatást kapott az érintett civil szervezet, kifejezetten a polgármester javaslatára.