Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát

Két és fél milliárd Gmail-felhasználó adatait lophatták el a hekkerek

Magyar felhasználók is áldozatul eshettek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 18:02
Gmail
illusztráció Forrás: Pexels
Két és fél milliárd Gmail-felhasználó adatait lophatta el egy nemzetközi hekkercsoport, köztük magánszemélyek és cégek neveihez jutottak hozzá, azonban öröm az ürömben, hogy a jelszavakat nem sikerült megkaparintaniuk – adta hírül a Forbes

Hozzáfűzik, pontosan az ilyen esetek miatt elengedhetetlen a kétfaktoros hitelesítés, ugyanis a csalók Google-alkalmazottnak álcázva is próbálkozhatnak. A hírt egyébként később a vállalat is megerősítette. Közölték azt is, érzékeny felhasználói adatok nem kerültek illetéktelenekhez.

A Redditen többen is arról számoltak  be, hogy telefonon vagy e-mailben keresték meg őket, így akarták átvenni a hozzáférést a fiókjuk felett. Felhívták azonban a figyelmet arra, hogy a Google alkalmazottai nem keresik telefonon vagy e-mailben a felhasználókat, és a jelszavukat sem kérik el.

A hírek szerint a hekkertámadásnak magyar felhasználók is áldozatul eshettek.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

