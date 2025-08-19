Két és fél milliárd Gmail-felhasználó adatait lophatták el a hekkerek

Hozzáfűzik, pontosan az ilyen esetek miatt elengedhetetlen a kétfaktoros hitelesítés, ugyanis a csalók Google-alkalmazottnak álcázva is próbálkozhatnak. A hírt egyébként később a vállalat is megerősítette. Közölték azt is, érzékeny felhasználói adatok nem kerültek illetéktelenekhez.

A Redditen többen is arról számoltak be, hogy telefonon vagy e-mailben keresték meg őket, így akarták átvenni a hozzáférést a fiókjuk felett. Felhívták azonban a figyelmet arra, hogy a Google alkalmazottai nem keresik telefonon vagy e-mailben a felhasználókat, és a jelszavukat sem kérik el.