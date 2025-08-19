Időjárás-jelentés augusztus 20-ra: estére záporok, zivatarok érkezhetnek + térkép

A délnyugati szelet szerdán élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a vízparti, belvárosi, illetve magasabban fekvő tájakon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható.