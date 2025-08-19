Kedd estére összeesnek a gomolyfelhők, és éjszakára kiderül az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Időjárás-jelentés augusztus 20-ra: estére záporok, zivatarok érkezhetnek + térkép
Itt a hivatalos előrejelzés, térképpel.
Szerdán napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, és a kora esti óráktól hazánk északnyugati felében
megnövekszik a csapadék esélye, kevés helyen zápor, zivatar előfordulhat.
Pest megyére például elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet zivatar miatt. Ebben azt írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.
A délnyugati szelet szerdán élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a vízparti, belvárosi, illetve magasabban fekvő tájakon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható.
