Időjárás-jelentés augusztus 20-ra: estére záporok, zivatarok érkezhetnek + térkép

Itt a hivatalos előrejelzés, térképpel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 19. 16:59
illusztráció Forrás: Pexels
Kedd estére összeesnek a gomolyfelhők, és éjszakára kiderül az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

Szerdán napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, és a kora esti óráktól hazánk északnyugati felében 

megnövekszik a csapadék esélye, kevés helyen zápor, zivatar előfordulhat.

Pest megyére például elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet zivatar miatt. Ebben azt írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Fotó: met.hu

A délnyugati szelet szerdán élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a vízparti, belvárosi, illetve magasabban fekvő tájakon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható.

 

Fontos híreink

