Kitört a pánik az étteremben, aztán jött a civilbe öltözött idegen

Öröm az ürömben, hogy éppen ott volt a szabadnapján Szabadi Lantos Álmos székesfehérvári mentőápoló. Egy fiatal nő rögtön mentőt hívott, megvizsgálta a beteget, és megkezdte az újraélesztést. Szabadi azonnal odasietett, és a laikus segítségnyújtóval közösen folytatta az életmentő lépéseket. A szakszerű ellátás rövidesen sikerre vezetett, az idegen test távozott a légútból, a beteg légzése pedig visszatért – részletezik.