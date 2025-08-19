Kisebb felfordulás alakult ki egy idős nő körül egy Fejér vármegyei étteremben, miután félrenyelte az ételt.
Kitört a pánik az étteremben, aztán jött a civilbe öltözött idegen
Öröm az ürömben Fejérben.
Öröm az ürömben, hogy éppen ott volt a szabadnapján Szabadi Lantos Álmos székesfehérvári mentőápoló. Egy fiatal nő rögtön mentőt hívott, megvizsgálta a beteget, és megkezdte az újraélesztést. Szabadi azonnal odasietett, és a laikus segítségnyújtóval közösen folytatta az életmentő lépéseket. A szakszerű ellátás rövidesen sikerre vezetett, az idegen test távozott a légútból, a beteg légzése pedig visszatért – részletezik.
A helyszínre érkező mentők megvizsgálták és ellátták a nőt, akit végül stabil állapotban szállíthattak kórházba.
