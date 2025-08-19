Bezár az Aranypart erre a szezonra

Az Aranypart I. szabadstrand az idei szezonra végleg bezár augusztus 20-án este az ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság előkészületei miatt – tájékoztatta a Kisalföldet a Győr-Szol Zrt.
Hozzáfűzték, a fürdőzők a továbbiakban az Aranypart II. szabadstrandot használhatják, amely várja a fürdőzőket augusztus 31-ig. Az eset részleteit a Kisalföld cikkében olvashatják.
