Bezár az Aranypart erre a szezonra

Idén ott már nem lehet fürdőzni.

Magyar Nemzet
Forrás: Kisalföld2025. 08. 19. 16:11
a győri Aranypart Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Aranypart I. szabadstrand az idei szezonra végleg bezár augusztus 20-án este az ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság előkészületei miatt – tájékoztatta a Kisalföldet a Győr-Szol Zrt.

Hozzáfűzték, a fürdőzők a továbbiakban az Aranypart II. szabadstrandot használhatják, amely várja a fürdőzőket augusztus 31-ig. Az eset részleteit a Kisalföld cikkében olvashatják. 

 

