Utazási csalások megelőzése: mit tehet a fogyasztó?

A gondtalan pihenés egyik alapfeltétele, hogy a fogyasztók tudatosan válasszák ki az utazási szolgáltatókat vagy a szálláshelyet. Ha közvetlenül foglalnak, alaposan tanulmányozzák át a szerződési feltételeket, és már a foglalás előtt tájékozódjanak az esetleges rejtett költségekről. Gyakori probléma, hogy a szálláshelyeken utólag számolnak fel pluszdíjakat, idegenforgalmi adót, takarítási vagy üdülőhelyi költséget, amelyeket sokszor csak az apró betűs részben tüntetnek fel – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Az utazási csalások elkerülése érdekében alaposan el kell olvasni a szerződési feltételeket

(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az utazási csalások megelőzése érdekében:

kizárólag megbízható, ellenőrzött weboldalakon keresztül érdemes foglalni,

kerülni a gyanúsan kedvező árú ajánlatokat,

és fokozottan ügyelni a személyes adataink védelmére.

A szálláshelyek összehasonlításakor és kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a korábbi vendégek értékeléseit, ellenőrizni a szolgáltató elérhetőségét és a feltüntetett adatok valódiságát. A kizárólag és túlzottan pozitív visszajelzések, a hiányos céges információk vagy a pontatlan cím gyanúra adhatnak okot. Amennyiben előre fizetünk, elengedhetetlen az írásos visszaigazolás és a részletes számla, ezek szükségesek az esetleges későbbi panaszkezeléshez is. Az utazások során a fogyasztók számára alapvető fontosságú, hogy tisztában legyenek jogaikkal és lehetőségeikkel. A vonatkozó jogszabályok részletesen szabályozzák, hogy az utazásszervezőknek milyen formai és tartalmi követelményeknek megfelelő szerződést kell megkötniük a fogyasztókkal.

A biztonságos utazás érdekében indokolt utasbiztosítás megkötése is, amelynek kiválasztásakor figyelembe kell venni az utazás időtartamát, a tervezett programokat és az egészségi állapotot. A biztosítási típusok széles kínálata elérhető már online is, így lehetőség van összehasonlításra és személyre szabott döntésre.

Természetesen nemcsak az utazás megtervezésekor, hanem a nyaralás során is kellő körültekintéssel szükséges eljárnunk, és tudatosan fellépnünk probléma esetén: szállásfoglalás kapcsán is érvényesíthetők ugyanis fogyasztói jogaink. Ha a helyszínen tapasztalt körülmények nem felelnek meg a hirdetett feltételeknek, mindenekelőtt a szolgáltatónál éljünk panasszal, és arról vetessünk fel jegyzőkönyvet. Ha a helyszínen nem megoldható a probléma, dokumentáljuk a hibákat, készítsünk fotókat és videókat a szállásról. Jogvitánk megoldására fordulhatunk az ingyenes, gyors és egyszerű eljárást biztosító békéltető testületekhez, jogszabálysértés esetén pedig a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes kormányhivatalokhoz.