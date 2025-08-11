Fesztiválszezon: a tudatos fogyasztót nem verik át könnyen

A tapasztalatok szerint a nyári hónapokban megszaporodnak a fogyasztói panaszok, gyakoriak az átláthatatlan díjszabások vagy a nem megfelelő minőségű szolgáltatások, ez igaz a szabadidős rendezvényekre, így a zenei és más, kulturális fesztiválokra is a nyári fesztiválszezonban. Ezek azonban megelőzhetők némi odafigyeléssel és tudatossággal – hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NKFH.

A fesztiválszezon idején több a fogyasztói panasz (Fotó: Mirkó István)

Kiemelték: mindenekelőtt nagyon fontos, hogy bármilyen döntés előtt alaposan gondoljuk át, hol vásárolunk, milyen szolgáltatást veszünk igénybe, és ha lehetséges, olvassunk előzetesen fogyasztói véleményeket! Legyen szó fesztiválról, koncertről vagy más eseményről:

csak hivatalos jegyértékesítőtől vásároljunk jegyet vagy bérletet.

Hamis vagy többször eladott jegy esetén ugyanis nem jutunk be az eseményre, így nemcsak pénzünktől, de az élménytől is megfosztanak bennünket.

Az információgyűjtés és a tervezés megóvhat a csalódástól a fesztiválszezonban

Ha szállást is foglalunk a jegy mellé, alaposan gondoljuk át, hol vesszük igénybe a szolgáltatást: hasonlítsuk össze az árakat, a szolgáltatásokat, olvassunk fogyasztói kommenteket, és mind a lemondási, mind a fizetési feltételeket alaposan nézzük át. A fesztiválra történő felkészülés része az esemény helyszínére történő eljutás is: amennyiben taxival érkezünk a helyszínre, lehetőség szerint megbízható személyszállító társaságot válasszunk, elsősorban applikációból vagy telefonon rendelve autót.

Miután eljutottunk a fesztiválra vagy koncertre, továbbra is tudatosan járjunk el! Rendelés előtt mindig ellenőrizzük az árat! Amennyiben ugyanis az étel/ital vagy egyéb szolgáltatás mellett szerepel az ár, az még akkor is kifizetendő, ha rendkívül magasnak tűnik. Étel vagy ital vásárlása esetén csak higiénikus, engedéllyel rendelkező árustól vásároljunk, amelyre vonatkozóan a hely tisztasága és a vendéglátósok ruházata is árulkodó lehet. Ha olyan fogyasztást vagy szolgáltatást akarnak kifizettetni velünk, amit nem rendeltünk meg, és kényszeríteni próbálnak a fizetésre, a lehető legrövidebb időn belül hívjuk a fesztivál biztonsági szolgálatát vagy adott esetben a rendőrséget.

Ha fogyasztói jogainkat nem tudjuk érvényesíteni, kérjük el a vásárlók könyvét, illetve kérjük jegyzőkönyv felvételét. Mind utazás, mind szolgáltatás igénybevétele során kérjük el és tegyük biztonságos helyre a nyugtákat, szerződéseket.

Amennyiben bármilyen jogvitánk merül fel, első körben az eladóval, illetve a szolgáltatóval kell felvennünk a kapcsolatot. Ha nem jutunk dűlőre problémánk megoldásában, az ingyenes, gyors és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testületekhez, jogszabálysértés esetén pedig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokhoz fordulhatunk. A nyaralás és a fesztiválélmények akkor teljesek, ha közben a fogyasztói jogok is érvényesülnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló NKFH mindenkit arra biztat, hogy legyen előrelátó, tájékozott és tudatos a nyári rendezvényeken is – ezzel nemcsak saját biztonságát, hanem az élmény minőségét is garantálhatja. Legyünk elővigyázatosak, óvatosak, vigyázzunk egészségünkre és értékeinkre, hogy valóban gondtalan lehessen a kikapcsolódás – írja a közlemény.