Fesztiválszezon: a tudatos fogyasztót nem verik át könnyen

A nyári hónapok kiemelt időszaknak számítanak nemcsak a turizmusban, hanem a kereskedelem és a szolgáltatások területén is. A fesztiválszezon, a rendezvények, szabadtéri programok idején fokozott fogyasztói aktivitás tapasztalható – ezzel együtt pedig nő a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kockázata is. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) mindenkit arra biztat, hogy tudatos fogyasztóként járjon el a nyári rendezvényeken is, ezáltal garantálva saját biztonságát és az élmény minőségét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 9:49
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A tapasztalatok szerint a nyári hónapokban megszaporodnak a fogyasztói panaszok, gyakoriak az átláthatatlan díjszabások vagy a nem megfelelő minőségű szolgáltatások, ez igaz a szabadidős rendezvényekre, így a zenei és más, kulturális fesztiválokra is a nyári fesztiválszezonban. Ezek azonban megelőzhetők némi odafigyeléssel és tudatossággal – hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NKFH. 

fesztiválszezon, Sziget fesztivál
A fesztiválszezon idején több a fogyasztói panasz (Fotó: Mirkó István)

Kiemelték: mindenekelőtt nagyon fontos, hogy bármilyen döntés előtt alaposan gondoljuk át, hol vásárolunk, milyen szolgáltatást veszünk igénybe, és ha lehetséges, olvassunk előzetesen fogyasztói véleményeket! Legyen szó fesztiválról, koncertről vagy más eseményről: 

  • csak hivatalos jegyértékesítőtől vásároljunk jegyet vagy bérletet. 
  • Hamis vagy többször eladott jegy esetén ugyanis nem jutunk be az eseményre, így nemcsak pénzünktől, de az élménytől is megfosztanak bennünket.

 

Az információgyűjtés és a tervezés megóvhat a csalódástól a fesztiválszezonban 

Ha szállást is foglalunk a jegy mellé, alaposan gondoljuk át, hol vesszük igénybe a szolgáltatást: hasonlítsuk össze az árakat, a szolgáltatásokat, olvassunk fogyasztói kommenteket, és mind a lemondási, mind a fizetési feltételeket alaposan nézzük át. A fesztiválra történő felkészülés része az esemény helyszínére történő eljutás is: amennyiben taxival érkezünk a helyszínre, lehetőség szerint megbízható személyszállító társaságot válasszunk, elsősorban applikációból vagy telefonon rendelve autót.

Miután eljutottunk a fesztiválra vagy koncertre, továbbra is tudatosan járjunk el! Rendelés előtt mindig ellenőrizzük az árat! Amennyiben ugyanis az étel/ital vagy egyéb szolgáltatás mellett szerepel az ár, az még akkor is kifizetendő, ha rendkívül magasnak tűnik. Étel vagy ital vásárlása esetén csak higiénikus, engedéllyel rendelkező árustól vásároljunk, amelyre vonatkozóan a hely tisztasága és a vendéglátósok ruházata is árulkodó lehet. Ha olyan fogyasztást vagy szolgáltatást akarnak kifizettetni velünk, amit nem rendeltünk meg, és kényszeríteni próbálnak a fizetésre, a lehető legrövidebb időn belül hívjuk a fesztivál biztonsági szolgálatát vagy adott esetben a rendőrséget.

Ha fogyasztói jogainkat nem tudjuk érvényesíteni, kérjük el a vásárlók könyvét, illetve kérjük jegyzőkönyv felvételét. Mind utazás, mind szolgáltatás igénybevétele során kérjük el és tegyük biztonságos helyre a nyugtákat, szerződéseket.

Amennyiben bármilyen jogvitánk merül fel, első körben az eladóval, illetve a szolgáltatóval kell felvennünk a kapcsolatot. Ha nem jutunk dűlőre problémánk megoldásában, az ingyenes, gyors és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testületekhez, jogszabálysértés esetén pedig a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokhoz fordulhatunk. A nyaralás és a fesztiválélmények akkor teljesek, ha közben a fogyasztói jogok is érvényesülnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló NKFH mindenkit arra biztat, hogy legyen előrelátó, tájékozott és tudatos a nyári rendezvényeken is – ezzel nemcsak saját biztonságát, hanem az élmény minőségét is garantálhatja. Legyünk elővigyázatosak, óvatosak, vigyázzunk egészségünkre és értékeinkre, hogy valóban gondtalan lehessen a kikapcsolódás – írja a közlemény. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

