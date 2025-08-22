SzombathelyKocsis MátéSavariaMagyar Péter

Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit Kocsis Mátétól kapott

Jó lehetőséget lát benne.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 19:30
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Egy régi római mondás szerint amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést. Még jó, hogy The MAN elmegy a Savaria karneválra pózolgatni az arcán villanó fáklyák fényében. Ideális helyszín egy újabb divatfotózáshoz. Csak hát nem mindegy, hogy Caesar vagy Néró.” – írta gúnyosan közösségi oldalán Kocsis Mátlé, a Fidesz frakcióvezetője. Korábban megírtuk, hogy Magyar Péter úgy érkezik Szombathelyre szombaton, hogy erről sem a Savaria történelmi karnevál szervezői, sem az önkormányzat nem kapott értesítést.

 

A Vaol.hu szerint 

a Tisza Párt elnökére országjárásának legtöbb Vas vármegyei megállóján nem voltak kíváncsiak az emberek.

Viszont a Savaria történelmi karnevál a város és Vas megye legnagyobb rendezvénye. Kiemelt figyelmet kap, rengetegen érkeznek a környező településekről és az ország különböző pontjairól. „Jó lehetőséget láthatott benne Magyar Péter. A rendezvénnyel a rendőrség is kiemelten foglalkozik, látszik ez abból is, hogy legutóbb például egy közleményben adtak tanácsot arra vonatkozóan, hogy miként legyünk biztonságban a karneváli forgatagban” – írta a lap.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

