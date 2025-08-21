Magyar PéterTisza PártSavaria Történelmi Karnevál

Magyar Péter a Savaria történelmi karneválra megy haknizni, kiakadtak a helyiek

Meglátta a lehetőséget a Savaria történelmi karneválban Magyar Péter, ugyanis rengeteg embert megmozgat a rendezvény. A Vaol felhívta a figyelmet: a Tisza Párt elnöke úgy megy Szombathelyre, hogy sem a szervezőket, sem az önkormányzatot nem értesítette hivatalosan.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 18:07
Magyar Péter úgy érkezik Szombathelyre szombaton, hogy erről sem a Savaria történelmi karnevál szervezői, sem az önkormányzat nem kapott értesítést – hívta fel a figyelmet a Vaol

A hírportál emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt elnökére országjárásának legtöbb Vas vármegyei megállóján nem voltak kíváncsiak az emberek. Viszont a Savaria történelmi karnevál a város és Vas megye legnagyobb rendezvénye. Kiemelt figyelmet kap, rengetegen érkeznek a környező településekről és az ország különböző pontjairól. 

„Jó lehetőséget láthatott benne Magyar Péter. A rendezvénnyel a rendőrség is kiemelten foglalkozik, látszik ez abból is, hogy legutóbb például egy közleményben adtak tanácsot arra vonatkozóan, hogy miként legyünk biztonságban a karneváli forgatagban”

– emelték ki.

Magyar Péter érkezésével kapcsolatban a Vaol megkereste az önkormányzatot és a szervezőket is, és kiderült: hivatalosan egyikük sem tud Magyar Péter érkezéséről. 

Válaszolt viszont a karnevál szervezéséért felelős Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője, Grünwald Stefánia, aki kérdésükre azt írta, semmilyen információjuk nincs a tervezett rendezvényről, így a karnevál eseményeit a korábban közzétett programterv alapján valósítják meg (az azóta ismertté vált helyszínen nem terveznek karneváli programokat). 

Magyar Péter érkezésének hírét a lakosok sem hagyták szó nélkül, reakciójukról a hírportál ezen cikkében számolt be részletesen.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

 

 

