Brutális motorbaleset történt, mentőhelikoptert is riasztottak

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után – írta honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a motort. A baleset olyan súlyos volt, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.