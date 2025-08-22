Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után – írta honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a motort. A baleset olyan súlyos volt, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Brutális motorbaleset történt, mentőhelikoptert is riasztottak
Teljes útzár van érvényben az érintett szakaszon.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor nem mindennapi esőről posztolt
Egy nap kétszer is megtörtént.
Nagy bajban volt a föld alá szorult tacskó, de jöttek a kutató-mentők + videó
Nem tudott kimászni.
Óriási a baj, mentő karambolozott a Flórián téren
Ketten megsérültek.
Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit Kocsis Mátétól kapott
Jó lehetőséget lát benne.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor nem mindennapi esőről posztolt
Egy nap kétszer is megtörtént.
Nagy bajban volt a föld alá szorult tacskó, de jöttek a kutató-mentők + videó
Nem tudott kimászni.
Óriási a baj, mentő karambolozott a Flórián téren
Ketten megsérültek.
Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit Kocsis Mátétól kapott
Jó lehetőséget lát benne.