Megható üzenet egy édesanyától, akinek a gyermekét orvosok mentették meg

Eleinte úgy tűnt, hogy minden rendben van.

2025. 08. 22.
A tatabányai Szent Borbála Kórház orvosai július végén végeztek mandula- és orrmandulaműtétet egy ötéves kisfiún – írja a Kemma. A vármegyei portál szerint a beavatkozás után eleinte minden rendben zajlott, azonban néhány nappal később a gyermek kiszáradás miatt ismét kórházi ellátásra szorult. Augusztus elején azonban

olyan komplikáció következett be, amire senki sem számított: a műtéti seb felszakadt, a kisfiú erősen vérezni kezdett, és életveszélyes állapotba került.

A tatabányai egészségügyi intézmény orvosai és ápolói másodpercek alatt reagáltak a drámai helyzetre. A gyermek előbb a gyermekosztályon, majd a gyermek-intenzívosztályon kapott sürgős ellátást, végül azonnal a műtőbe szállították. Arról, hogy ezután mi történt a kisfiúval, és az anyuka mit üzent a hős orvosoknak, részletesen itt olvashatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

