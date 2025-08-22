Csizmadia KolosCsikós ZsókaOrbán Viktoraranyérmes

Orbán Viktor nem mindennapi esőről posztolt

Egy nap kétszer is megtörtént.

Munkatársunktól
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala2025. 08. 22. 20:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Egy nap két aranyérem a milánói kajak-kenu világbajnokságon!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. „Gratulálunk Csikós Zsókának és Csizmadia Kolosnak a fantasztikus teljesítményhez!” – fogalmazott a kormányfő.

Csizmadia Kolos szenzációs győzelme pillanatában (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Mint arról lapunk beszámolt, Csikós Zsóka világbajnoki aranyérmes lett kajak egyes ezer méteren. A fiatal szolnoki kajakos maratonon, több mint 26 kilométeren volt már párosban világbajnok, de idén robbant be a gyorsasági szakágba. Júniusban 500, 1000 és 5000 méteren is Európa-bajnok lett.

Arról is írtunk, hogy a mai versenynapon hét magyar érdekeltségű döntőt is rendeztek, köztük a férfi kajak egyesek sprintszámának fináléját, ahol Csizmadia Kolos szenzációs győzelmet aratott. Nagy önbizalommal várta a finálét, utólag megállapítva teljesen jogosan: Csizmadia Kolos szabályosan kilőtt a rajtból és végig vezetett. Az általa diktált tempót senki sem bírta.

 

Borítókép: Illuszráció (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu