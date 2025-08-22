Orbán Viktor nem mindennapi esőről posztolt

„Egy nap két aranyérem a milánói kajak-kenu világbajnokságon!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. „Gratulálunk Csikós Zsókának és Csizmadia Kolosnak a fantasztikus teljesítményhez!” – fogalmazott a kormányfő.

Csizmadia Kolos szenzációs győzelme pillanatában (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Mint arról lapunk beszámolt, Csikós Zsóka világbajnoki aranyérmes lett kajak egyes ezer méteren. A fiatal szolnoki kajakos maratonon, több mint 26 kilométeren volt már párosban világbajnok, de idén robbant be a gyorsasági szakágba. Júniusban 500, 1000 és 5000 méteren is Európa-bajnok lett.

Arról is írtunk, hogy a mai versenynapon hét magyar érdekeltségű döntőt is rendeztek, köztük a férfi kajak egyesek sprintszámának fináléját, ahol Csizmadia Kolos szenzációs győzelmet aratott. Nagy önbizalommal várta a finálét, utólag megállapítva teljesen jogosan: Csizmadia Kolos szabályosan kilőtt a rajtból és végig vezetett. Az általa diktált tempót senki sem bírta.