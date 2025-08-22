Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálattacskóbajbanhelyzet

Nagy bajban volt a föld alá szorult tacskó, de jöttek a kutató-mentők + videó

Nem tudott kimászni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 20:08
„A Balaton környékén izgalmas mentés zajlott, amikor egy rágcsáló után induló kutya beszorult egy járatba. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a tacskót korábbi próbálkozások sem tudták kiszabadítani, így szakembereknek kellett beavatkozniuk” – írta a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat  a Facebook-oldalán, amit a Veol.hu idézett. A lap cikkéből kiderül, hogy a mentés órákig tartott. Kamerákkal derítették fel a kutya pontos helyét, és kiderült, hogy 

a járat egy része ráomlott, ezért nem tudott magától kimászni.

A szakemberek körbeásták és tágították a járatot, minden eszközt bevetettek, hogy a kutya biztonságosan kiszabadulhasson. Az izgalmas mentés részleteit, és az arról készült videót ebben a cikkben találja.

Borítókép: Órákig tartott a kutya mentése (Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO/Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

