Nagy bajban volt a föld alá szorult tacskó, de jöttek a kutató-mentők + videó

„A Balaton környékén izgalmas mentés zajlott, amikor egy rágcsáló után induló kutya beszorult egy járatba. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a tacskót korábbi próbálkozások sem tudták kiszabadítani, így szakembereknek kellett beavatkozniuk” – írta a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebook-oldalán, amit a Veol.hu idézett. A lap cikkéből kiderül, hogy a mentés órákig tartott. Kamerákkal derítették fel a kutya pontos helyét, és kiderült, hogy

a járat egy része ráomlott, ezért nem tudott magától kimászni.

A szakemberek körbeásták és tágították a járatot, minden eszközt bevetettek, hogy a kutya biztonságosan kiszabadulhasson. Az izgalmas mentés részleteit, és az arról készült videót ebben a cikkben találja.