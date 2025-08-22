Rendkívüli

Ukrán beismerés: a Barátság vezeték elleni támadásokkal zsarolják Magyarországot

Bayer Zsolt blogja

Elvileg a tiszások szobrot állítanak…

…élethű lesz.

Bayer Zsolt
tiszásszoborMagyar Péter 2025. 08. 22. 21:19

„Elvileg a tiszások szobrot állítanak Magyar Péter tiszteletére. Nem tudjuk, hogy milyen lesz, de azt mondják, hogy élethű!”

 

 

Deák Dániel
Orbán Viktor De Gaulle szerepében

Pilhál Tamás
A sokszínűség idiótái

Szentesi Zöldi László
Jókai Mór megpihen

Gajdics Ottó
A hazug, uszító propagandáról

