Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

Amíg nem volt Facebook…

…csak a család tudta, hogy te tiszta hülye vagy, kisfiam.

Bayer Zsolt
ukrajnanatooroszország 2026. 01. 06. 19:45
…csak a család tudta, hogy te tiszta hülye vagy, kisfiam. Ennek a megcáfolhatatlan bölcsességnek egyik bizonyítéka ez a „Tibi atya” nevű f…szkalap, ja, bocs, nem, „influenszer”. Ez most hosszan értekezik arról, hogy természetesen Orbán a háborús uszító.

Értjük.

De azt is szeretnénk érteni, hogy ha Orbán „háborús uszító”, akkor mi a helyzet ezekkel:

Minden tudásunk, minden gazdasági és demográfiai erőnk megvan ahhoz, hogy lebeszéljük a moszkvai rezsimet arról, hogy megpróbáljon továbbmenni Ukrajnában. Ha országunk megbicsaklik, mert nem hajlandó elfogadni – legyünk őszinték – gyermekeink elvesztését, a gazdasági nehézségeket, mert a védelmi termelésnek kell majd prioritást adni, akkor veszélyben vagyunk.

Ezt mondta Fabien Mandon francia vezérkari főnök.

 „Mark Rutte csütörtöki, németországi felszólalása vészjósló volt. A NATO főtitkára szerint Európa újabb, nagy háborúra készülhet, hasonlóan ahhoz, amit nagyszüleink és dédszüleink átéltek. Rutte kiemelte, hogy amikor tavaly átvette a főtitkári posztot, már akkor figyelmeztetett, hogy az Ukrajnában zajló események a jövőben más szövetséges országra is hatással lehetnek, ezért elengedhetetlen a háborús gondolkodásmódra való átállás.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a szövetséges országok védelmi kiadásainak és haditechnikai kapacitásainak gyorsan növekednie kell, és a fegyveres erőknek minden szükséges eszköz rendelkezésre kell álljon a biztonság megőrzéséhez. 

Rutte szerint az orosz agresszió fenntartásában Kína játszik kulcsszerepet mint Oroszország közvetlen támogatója, amely meg akarja akadályozni, hogy szövetségese kudarcot valljon Ukrajnában.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha Putyin célt ér Ukrajnában, az ország orosz megszállás alá kerülhet, és ezzel egy időben a NATO határai mentén nőne a fegyveres konfliktus kockázata. 

A konfliktus közvetlenül Európa kapujában zajlik, szerinte Oroszország visszahozta a háborút a kontinensre. Rutte úgy véli, hogy fel kell készülnünk a nagyszüleink által tapasztalt háborús körülményekre: rombolásra, tömeges mozgósításra, milliók elűzésére, széles körű szenvedésre és jelentős veszteségekre.”

Merz szerint Ukrajnát nem szabad pusztán ütközőállamként kezelni. A konfliktust egész Európát érintő kérdésként írta le, hangsúlyozva, hogy a háború a kontinens stabilitását és biztonságát fenyegeti. Ha Németország teljes mértékben magáévá teszi ezt a szemléletet, annak következményei lesznek: a védelmi kiadások két százalék fölé emelése, az infrastruktúra megerősítése, a társadalom felkészítése egy hosszan elhúzódó szembenállásra, valamint egy kontinensszintű szemléletváltás a naivitástól az ellenálló képesség felé.”

 Na szóval: ez a Tibi atya nevű f…sz ezt írja: „De most őszintén: hogy a f*szomban lehet egy normális országban úgy élni, hogy a lakosságot 0–24-ben háborús pszichózisban próbálják tartani most már évek óta a hatalom megtartásának érdekében?”

 Remek. Jó lenne tudni, miképpen foglalná össze a francia vezérkari főnök, a NATO főtitkár és a német kancellár fent idézett kijelentéseit.

Ha Orbán tartja „háborús pszichózisban” az országot, akkor erről mit kell gondolnunk, hm, te agyhalott barom?

 Tibike „gondolatait” itt lehet elolvasni:

 https://mandiner.hu/belfold/2026/01/ez-nem-valasztasi-kampany-hanem-kozpenzbol-finanszirozott-gatlastalan-kommunikacios-hadjarat

Száz nagyon nehéz nap

A BlackRock mára a világ ura lett

Szily Nóra a szakma szégyene

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

Remélem, senki nem bántotta!

Várjuk Puzsér és Pottyondi elvtársak jelentkezését jobbá szeretés ügyében.

