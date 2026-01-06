Amíg nem volt Facebook…

…csak a család tudta, hogy te tiszta hülye vagy, kisfiam. Ennek a megcáfolhatatlan bölcsességnek egyik bizonyítéka ez a „Tibi atya” nevű f…szkalap, ja, bocs, nem, „influenszer”. Ez most hosszan értekezik arról, hogy természetesen Orbán a háborús uszító.

Értjük.

De azt is szeretnénk érteni, hogy ha Orbán „háborús uszító”, akkor mi a helyzet ezekkel:

Minden tudásunk, minden gazdasági és demográfiai erőnk megvan ahhoz, hogy lebeszéljük a moszkvai rezsimet arról, hogy megpróbáljon továbbmenni Ukrajnában. Ha országunk megbicsaklik, mert nem hajlandó elfogadni – legyünk őszinték – gyermekeink elvesztését, a gazdasági nehézségeket, mert a védelmi termelésnek kell majd prioritást adni, akkor veszélyben vagyunk.

Ezt mondta Fabien Mandon francia vezérkari főnök.

„Mark Rutte csütörtöki, németországi felszólalása vészjósló volt. A NATO főtitkára szerint Európa újabb, nagy háborúra készülhet, hasonlóan ahhoz, amit nagyszüleink és dédszüleink átéltek. Rutte kiemelte, hogy amikor tavaly átvette a főtitkári posztot, már akkor figyelmeztetett, hogy az Ukrajnában zajló események a jövőben más szövetséges országra is hatással lehetnek, ezért elengedhetetlen a háborús gondolkodásmódra való átállás.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a szövetséges országok védelmi kiadásainak és haditechnikai kapacitásainak gyorsan növekednie kell, és a fegyveres erőknek minden szükséges eszköz rendelkezésre kell álljon a biztonság megőrzéséhez.

Rutte szerint az orosz agresszió fenntartásában Kína játszik kulcsszerepet mint Oroszország közvetlen támogatója, amely meg akarja akadályozni, hogy szövetségese kudarcot valljon Ukrajnában.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha Putyin célt ér Ukrajnában, az ország orosz megszállás alá kerülhet, és ezzel egy időben a NATO határai mentén nőne a fegyveres konfliktus kockázata.

A konfliktus közvetlenül Európa kapujában zajlik, szerinte Oroszország visszahozta a háborút a kontinensre. Rutte úgy véli, hogy fel kell készülnünk a nagyszüleink által tapasztalt háborús körülményekre: rombolásra, tömeges mozgósításra, milliók elűzésére, széles körű szenvedésre és jelentős veszteségekre.”