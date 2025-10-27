A főváros tiszás javaslatra támogatta Pintér Béláékat

„Lépésről-lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat” – jelentette ki közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egészen elképesztő mélységekbe süllyedt ismét a balliberális „művészet”: ezúttal Pintér Béla rendező vitt színpadra egy olyan darabot, amelyben Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyonverik.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében felhívta a figyelmet arra,

mindez a tiszás Nagy Ervin által támogatott Átrium színházban történt.

Emlékeztetett: „uszítás a platóról, a miniszterelnök fejbelövése a színpadon, a „humor” és politikusok fizikai agressziója újságírókkal szemben vagy a közmédia munkatársának akasztással fenyegetése…” Most pedig Schmidt Mária karakterének agyonverése a színpadon – tette hozzá.

Egyre közelebb vagyunk a fizikai erőszakhoz

Mint írta, Magyar Péter felbukkanása óta „tégláról téglára” közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon. Az Átrium „produkciója” egyszerűen nem fér bele a „művészi megjelenítés” kategóriájába.

„Hol vannak ilyenkor azok, akik más esetben azonnal magasba emelik a morális mutatóujjat? Hol vannak azok, akik ilyenkor felteszik az azonnal távozzon a közéletből lemezt? Hol vannak, akik kettős mérce után kiáltanak?”

– mutatott rá, majd hozzátette: az Átriumban tapsolnak, majd szeretetországról és összefogásról hadoválnak. „De mit várunk egy olyan közegtől, ami nem hajlandó tudomást venni arról, hogy új politikai közössége is bántalmazásban született” – tette hozzá.

Mindkét oldalon nagy a felelősség

Felhívta a figyelmet arra, hogy ez ellen politikai hovatartozástól függetlenül fel kell szólalni. Mert ha nem, „akkor minden lépéssel egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez ne csak színpadokon történjen, hanem valaki felhatalmazva érezze magát arra, hogy az utcán is megtegye”.

Szerinte, hogy ilyen ne történhessen, abban mindenkinek komoly felelőssége van. „Nem lehet sem mentelmi jog, sem újságírói vélemény, sem a művészeti szabadság mögé bújni, mert az uszítás nem válogat, és ha egy színpadon egy fegyver kerül az asztalra, az az előadás végéig el is fog sülni – ezt pedig nem engedhetjük meg, mert ennek beláthatatlan következményei vannak. Ez ellen pedig mindenkinek fel kell szólalni, itt nem lehetnek oldalak” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.