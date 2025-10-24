A Békemenet olyan tömeget mutat Orbán Viktor mögött, amelyet Brüsszel sem kerülhet meg + videó, galéria

Nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján Budapestet: a jobboldal tegnap megtartotta az egyik legnagyobb erődemonstrációját, a Békemenetet. Mint arról lapunk beszámolt, a rendezvényre délelőtt kilenckor kezdődött a gyülekezés a budai Elvis Presley téren. A menet hivatalosan már 11-kor elindult volna, de folyamatosan érkeztek az emberek, nemcsak az Elvis Presley tér felől, hanem a város minden pontjáról, így a Margit körút felől és a Lánchíd irányából is. A tömeg folyamatosan duzzadt, egy része már tíz óra után 20 perccel feltorlódott a Margit hídra, amit le is zártak a rendőrök.

A Békemenet vonulói a Margit hídon (Fotó: Csudai Sándor)

Ismert jobboldali médiaszemélyiségek, politikusok és a szervező CÖF–CÖKA vezetői álltak a Békemenet élén, a mögöttük álló tömeg pedig minden tekintetben sokszínű volt. Férfiakat és nőket, időseket és fiatalokat egyaránt lehetett látni, ha végigpásztáztuk a sokaságot.

Hatalmas tömeg indult meg a Kossuth tér felé

Végül közel fél 12 volt, mire el tudtak indulni. A Margit híd és a budai hídfő környéke akkorra már teljesen megtelt, ráadásul a Duna pesti oldalára rátérve még többen csatlakoztak.

A tömeg folyamatosan duzzadt,

ahogy haladt a Nyugati teret érintve az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth tér felé.

Így vonult a Békemenet a Kossuth térre, meghallgatni Orbán Viktor ünnepi beszédét (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtókommunikációs Főosztály)

A helyszínre megérkezve Rákay Philip köszöntötte a tömeget.

– Isten hozta a határon túli magyar testvéreinket is! – emelte ki Rákay, hozzátéve: – Nélkületek félemberek vagyunk.