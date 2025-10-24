BékemenetukrajnaOrbán ViktorháborúKossuth Lajos téroktóber 23.

A Békemenet olyan tömeget mutat Orbán Viktor mögött, amelyet Brüsszel sem kerülhet meg + videó, galéria

A brüsszeli háborús politika elutasítását és Magyarország szuverenitásának megőrzését hangsúlyozta Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren, ahová a Békemenettel minden eddiginél nagyobb tömeg érkezett. A lapunknak nyilatkozó elemzők szerint a megmozdulás olyan erős jobboldali üzenet volt, amelyet Brüsszelnek és háborúpárti hazai kiszolgálóiknak is meg kell érteniük.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 5:47
Békemenet, Magyar Péter közvéleménykutató Kurucz Árpád/Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemzeti színekbe öltözött tömeg lepte el az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján Budapestet: a jobboldal tegnap megtartotta az egyik legnagyobb erődemonstrációját, a Békemenetet. Mint arról lapunk beszámolt, a rendezvényre délelőtt kilenckor kezdődött a gyülekezés a budai Elvis Presley téren. A menet hivatalosan már 11-kor elindult volna, de folyamatosan érkeztek az emberek, nemcsak az Elvis Presley tér felől, hanem a város minden pontjáról, így a Margit körút felől és a Lánchíd irányából is. A tömeg folyamatosan duzzadt, egy része már tíz óra után 20 perccel feltorlódott a Margit hídra, amit le is zártak a rendőrök.

A Békemenet vonulói a Margit hídon (Fotó: Csudai Sándor)
A Békemenet vonulói a Margit hídon (Fotó: Csudai Sándor)

Ismert jobboldali médiaszemélyiségek, politikusok és a szervező CÖF–CÖKA vezetői álltak a Békemenet élén, a mögöttük álló tömeg pedig minden tekintetben sokszínű volt. Férfiakat és nőket, időseket és fiatalokat egyaránt lehetett látni, ha végigpásztáztuk a sokaságot.

 

Hatalmas tömeg indult meg a Kossuth tér felé

Végül közel fél 12 volt, mire el tudtak indulni. A Margit híd és a budai hídfő környéke akkorra már teljesen megtelt, ráadásul a Duna pesti oldalára rátérve még többen csatlakoztak.

A tömeg folyamatosan duzzadt,

ahogy haladt a Nyugati teret érintve az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth tér felé.

Így vonult a Békemenet a Kossuth térre, meghallgatni Orbán Viktor ünnepi beszédét (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtókommunikációs Főosztály)
Így vonult a Békemenet a Kossuth térre, meghallgatni Orbán Viktor ünnepi beszédét (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtókommunikációs Főosztály)

A helyszínre megérkezve Rákay Philip köszöntötte a tömeget.

– Isten hozta a határon túli magyar testvéreinket is! – emelte ki Rákay, hozzátéve: – Nélkületek félemberek vagyunk.

Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
1/29 Elképesztő tömeg gyűlik össze a Békemenetre

Ezután egy kisfilmet vetítettek le, amelyben ’56-osok meséltek arról, milyen volt a forradalomban részt venni, és üzentek a fiataloknak is. Az állami ünnepi műsor végén

Radics Gigi és Curtis énekelte el Demjén Ferenc A szabadság vándorai című 1989-es számának feldolgozását.

A Magyar Honvédség légiereje is tiszteletét tette az eseményen: három Gripen szelte át az eget a magyar nemzeti lobogó színeit maga után húzva.

A honvédség Gripenjei a Kossuth tér felett (Fotó: Csudai Sándor)
A honvédség Gripenjei a Kossuth tér felett (Fotó: Csudai Sándor)

Mindezek után színpadra lépett a miniszterelnök, Orbán Viktor egy percig el sem tudta kezdeni a beszédét, akkora tapsot kapott.

Ez már az űrből is látszik

– utalt a tömeg nagyságára a miniszterelnök beszéde elején.

– Isten hozta a szabadság vándorait! – köszöntötte az érkezőket Orbán Viktor. Így méltatta az ünneplőket: zászlót, hitet, és reményt hoztak magukkal, éppúgy, mint 1956-ban.

 

Európa legfontosabb politikai mozgalma

A tömeghez szólva hangoztatta: „ti vagytok egész Európa legfontosabb politikai mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját. Képesek voltatok tizenhat évig, s ki tudja, még meddig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát,

képesek voltatok megvédeni Magyarország határait, és megtartani a hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként.

Úgy folytatta, képesek voltak egyetlenként, az egész „brüsszeli kígyófészekkel” szemben megvédeni a családjaikat, kizavarni az iskolákból az LMBTQ-aktivistákat, megvédeni a gyermekeiket „a természet és a teremtés rendjével ellentétes eszméktől és tanításoktól”.

Békemenet 2025
Békemenet 2025
Október 23. - Békemenet Budapesten
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Október 23. - Békemenet Budapesten
békemenet 2025
békemenet 2025
Békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
Békemenet 2025
1/25 Minden eddiginél többen a Békemeneten - fotók

 

A magyarok nélkül sohasem bukott volna meg a kommunizmus

A miniszterelnök szerint amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ. 1956-ban is meghallotta, és bele is remegett. Budapest példát adott a rab nemzeteknek – húzta alá Orbán Viktor, majd leszögezte, hogy a magyarok nélkül sohasem bukott volna meg a kommunizmus.

– Ma az egész világon tudják, hogy a magyar az a nép, amelyik sohasem adja fel önmagát – fogalmazott. A kormányfő szerint 1956 az emberi méltóság ünnepe. Minden népnek joga van szabadságban, méltóságban és békében élni – tette hozzá.

Orbán Viktor a színpadon (Fotó: Ladóczki Balázs)
Orbán Viktor a színpadon (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Brüsszel úgy döntött, háborúba megy

Orbán Viktor beszédében nagy hangsúlyt kapott az orosz–ukrán háború is.

– A háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget. Brüsszel úgy döntött, háborúba megy – mondta. Ehhez hozták létre a hajlandók koalícióját: hajlandók elküldeni másokat meghalni. Készen állnak rá, hogy még több fegyvert és pénzt küldjenek Ukrajnába. Azt mondta,

ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak.

Ha Donald Trump lett volna az elnök, nem tört volna ki a háború sem, ha most nem gáncsolnák, már béke lenne Orbán Viktor szerint. Kijelentette: ez nem a mi háborúnk.

 

Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért

Mint a kormányfő elmondta, az európai emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, és amit cserébe kapunk: magas energiaár, háborús infláció, tönk szélén egyensúlyozó nemzetgazdaságok és lakat egykor világhírű európai gyárak kapuján.

– Amíg a háború tart, nem lesz gazdasági fejlődés Európában – jelentette ki.

Orbán Viktor mögött a színpadon sok híresség is feltűnt (Fotó: Kurucz Árpád)
Orbán Viktor mögött a színpadon sok híresség is feltűnt (Fotó: Kurucz Árpád)

Rámutatott: Brüsszel kifogyott a pénzből.

– Pénzük nincs, de háborúzni akarnak. Ezért akarnak adót emelni, ezért akarják megadóztatni a nyugdíjakat, ezért akarják felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk – hangsúlyozta, majd leszögezte:

Nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért.

Orbán Viktor beszédében üzent a fiataloknak is: szerinte ha arra vágynak, hogy súlya legyen annak, amit csinálnak, álljanak az igaz ügy mellé.

– Védd meg azt, ami a legnemesebb. A brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek. Ideje fellázadni – üzente a kormányfő, aki szerint a fiatalok is lehetnek hazafiak, szabad és büszke magyarok. De ki kell hajítani a brüsszeli infúziót.

– Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok! – tette hozzá.

Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Békemenet 2025
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Békemenet 2025
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

 

Erőteljes üzenet volt a Békemenet

Lapunk megkeresésére Dornfeld László rámutatott: a Békemenet fényében egyértelműen kijelenthető, hogy továbbra is hatalmas tömegtámogatottsága van a kormány politikájának. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint az esemény erőteljes üzenetet küldött az ellenzéki tábornak is:

a Fidesz szavazóbázisa nemhogy nem gyengült, hanem megerősödve, egységesen áll ki a békepolitika, a migráció elutasítása és a nemzeti szuverenitás mellett.

Szerinte a miniszterelnök beszédének egyik kulcseleme volt, hogy Magyarországot mindig különféle birodalmak próbálták meg beolvasztani, és Magyarországnak mindig csak egy kérése van a világhoz, hogy hagyják békén.

– Világosan látszik, hogy aki esetleg jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a kormányváltásra szavaz, az valójában Brüsszel háborús politikája mögé áll be, hiszen Magyar Péterék ezt képviselik – hangsúlyozta.

Már most látszik, hogy a jobboldal mögött továbbra is ott áll a többség – mondta lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ munkatársa. Az elemző szerint a Békemeneten összegyűlt hatalmas tömeg bizonyította, hogy ha mozgósításra van szükség, a nemzeti oldal képes az utcán is megmutatni erejét, és jövő tavasszal a szavazóurnáknál is készen áll erre. Hozzátette: hiába a baloldalhoz közel álló szereplők által legyártott cinkelt közvélemény-kutatások sokasága, a valóság más, és ez a valóság ma a Békemeneten megmutatkozott.

Orbán Viktor beszédének legfontosabb üzenete szerinte az volt, hogy Magyarország nem hajlandó elveszni Ukrajnáért, és továbbra sem hajlandó fejest ugrani mások háborújába,

a magyarok inkább élni akarnak a saját hazájukért.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy ez a kettősség határozza meg a belpolitikai küzdelmet is, hiszen a nemzeti érdeket előtérbe helyező békepárti kormány és a magát a háború részesének tekintő Brüsszel slimfit szekértolója közül választhatnak jövőre az emberek – emlékeztetett Zila János.

Orbán Viktor Kossuth tér
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
Kossuth tér október 23. 1956-os forradalom Orbán Viktor
1/19 Ilyen volt Orbán Viktor ünnepi beszéde: elképesztően sokan hallgatták a miniszterelnököt

 

Aki ebben a helyzetben a brüsszeli önkény oldalára áll, szemben a nemzeti érdekekkel, legfeljebb névleg képviselheti hazánkat a történelem főutcáján

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Békemenet előtt ifjabb Lomnici Zoltán, a szervező CÖF-CÖKA szóvivője. Az alkotmányjogász leszögezte: a Békemenet és a mögötte álló több százezer igaz magyar ember hite és elszántsága valóban olyan megkerülhetetlen erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet, illetve hazai helytartói sem tudnak megkerülni.

Borítókép: A 2025-ös Békemenet résztvevői (Fotó: Kurucz Árpád)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Békemenet 2025

Orbán Viktor: Ti vagytok a legnagyobbak!

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu