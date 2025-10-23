Orbán Viktorforradalomhazaszeretetfiatalság

Itt a való világ: a fiatalokhoz szólt Orbán Viktor

Mivel a forradalmakat mindig az ifjúság robbantja ki, fontos kérdés, hogy ha most szükség lenne rá, számíthatna-e a haza a fiataljaira – firtatta a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 19:00
Fotó: Polyák Attila
A Békemenet után mondott ünnepi beszéde után ismét megszólította a fiatalokat Orbán Viktor, ezúttal a közösségi médiában.

A miniszterelnök megfogalmazása szerint:

A haza számít rátok!

A bejegyzésben a kormányfő felidézett néhány gondolatot a délután általa elmondottakból. Így például azt, hogy a forradalmat fiatalok szokták kirobbantani, mint ahogy történt az 1956-ban is, és amikor kellett, a nemzet mindig számíthatott rájuk – tette hozzá. Majd feltette a kérdést:

De vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a haza?

Hiszen más világ lett, a valóság helyét a digitális terek foglalják el, pedig van egy valóságos veszély: a békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog, és a fiatalokra is szükség van ahhoz, hogy megvédjük Magyarországot – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor a Kossuth téren 2025. október 23-án (Fotó: Polyák Attila)

